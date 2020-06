नोकरीच्या लावतो म्हणून सांगितले आणि केले असे काही की...

रत्नागिरी - सार्वजनिक बांधकाम खात्यात नोकरीत लावण्याचे आमिष दाखवत तालुक्‍यातील पानवल येथील पुजाऱ्याला 1 लाख 15 हजाराचा गंडा घातला. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिसात आठ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यापैकी चार संशयितांना पोलिसांनी अटक केली असून न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. ही घटना फेब्रुवारी 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत घडली. साईप्रसाद प्रमोद पिलणकर (वय 27), पूजा प्रमोद पिलणकर (दोघे रा. खडपेवठार, रत्नागिरी), भाग्यश्री उर्फ वैशाली बाळकृष्ण दर्डे उर्फ नेहा आखाडे (38, रा. खडपेवठार), साईराज सुनील मोरे उर्फ वेंद्रे (वय 26, रा. मयेकरवाडी- शिरगाव, रत्नागिरी), अनोफ अहमद झारी उर्फ मोरे (20, बेलबाग, रत्नागिरी), धीरज माधव खलसे (23, रा. रूबी अपार्टमेट, मुळ ः लातूर), ओंकार हेळेकर उर्फ आशिष पाथरे (पूर्ण नाव माहित नाही. रा. साडवली देवरुख, संगमेश्‍वर), ओंकार राजकुमार तोडणकर उर्फ रायकर (रा. पेठकिल्ला, रत्नागिरी) अशी फसवणूक करणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आणि पुजारी शंकर नारायण लिंगायत (67, रा. शिंदेवाडी-पानवल) यांनी दिलेली तक्रार अशी ः लिंगायत हे पानवल येथे पुजाऱ्याचे काम करतात. फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यांची ओळख संशयित साईप्रसाद पिलणकर यांच्याशी झाली होती. त्यावेळी साईप्रसाद याने आपण सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अधिकारी पदावर नोकरी असल्याची बतावणी केली. या ओळखीचा फायदा उठवत साईप्रसाद याने तुमच्या मुलाला सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अधिकारी पदावर नोकरीला लावतो असे आमिष दाखविले. मात्र त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील असे लिंगायत यांच्याजवळ त्याने सांगितले. मुलाला नोकरी लागेल या उद्देशाने लिंगायत यांनी पैसे देण्याची तयारी दर्शवली. साईराज याने संशयितांना हाताशी धरून फेब्रुवारी 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत सुमारे 1 लाख 15 हजार रुपये लिंगायतकडून उकळले. दरम्यान पैसे देऊनही मुलाला नोकरी लागत नसल्याने आपली फसवणूक झाली असल्याचे लिंगायत यांच्या लक्षात आले. त्यांनी साईराज यांच्याजवळ पैशासाठी मागणी केली. मात्र त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शंकर लिंगायत यांनी ग्रामीण पोलिसात याची तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी साईराजसह आठ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. 17 जूनपर्यंत पोलिस कोठडी

पोलिसांनी संशयित साईराज पिलणकर, साईराज मोरे, अनोफ झारी, धीरज खलसे या चार संशयितांना गुरुवारी (ता.11) अटक केली. न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 17 जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणी सरकारी अभियोक्ता ऍड. तिवरेकर यांनी काम पाहिले. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक ए. एन. पाटील करत आहेत.

Web Title: cheating for one lakh rupees in ratnagiri