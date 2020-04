'या; बॅंकेने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिले एक कोटी रूपये 

चिपळूण - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात वाढणार्‍या कोरोनाशी लढण्यासाठी जनतेला आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन केल्यानंतर चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेने तब्बल 1 कोटी 4 लाखाची मदत सरकारला दिली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 1 कोटी तर 4 लाख जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला देण्यात आले. कोरोना विरुद्ध लढणार्‍या राज्य सरकारला कोट्यवधीची मदत करणारी चिपळूण नागरी ही कोकणातील एकमेव संस्था आहे. कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला केले. त्याला सर्वच क्षेत्रातून प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील उद्योजकांनी राज्य सरकारला आर्थिक मदत केली. कोणी व्हेंटिलेटर दिले तर कोणी परप्रांतीय कामगारांच्या अन्नाची व्यवस्था केली. मास्क आणि सॉनिटायझरचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेची मदत सर्वात मोठी आहे. सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणार्‍या या संस्थेकडून तब्बल 1 कोटीचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्यात आला. संस्थापक अध्यक्ष सुभाषराव चव्हाण, संचालिका स्मिता चव्हाण यांच्या हस्ते प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी मदत निधीचा धनादेश स्वीकारला. या वेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी नवनाथ ढवळे, तहसीलदार जयराज सूर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक देवेंद्र पोळ, पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वप्ना यादव आदी उपस्थित होते. हे पण वाचा - परीक्षा रद्द झाल्या, पण गुणदान कसे होणार? पतसंस्थेच्या कर्मचार्‍यांनी दिला एक पगार राज्य सरकारवर ज्या-ज्यावेळी नैसर्गिक संकट आले त्या त्यावेळी चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेने सरकारला मदतीचा हात दिला आहे. पतसंस्थेचे कर्मचारीही यामध्ये कोठे कमी नाही. कोरोना विरुद्ध जिल्हा प्रशासन लढत आहे. मात्र जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे निधी नसल्याचे समजल्यानंतर संस्थेमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी एक महिन्याचा पगार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार चार लाखाचा धनादेश आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी देण्यात आला, अशी माहिती स्वप्ना यादव यांनी दिली.

