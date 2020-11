काही सुखद ! सिधुदुर्गात बेघर संकल्पना इतिहासजमा 

ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - सर्वसामान्य प्रवर्गातील बेघरांसाठी हक्काचे 269 स्क्वेअर फुटांचे मालकी हक्काचे घर देणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेमधून 2020-21 या आर्थिक वर्षात तब्बल 1 हजार 883 घरकुल मंजूर केली आहेत. यामुळे प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या लाभार्थ्यांतील 98 टक्के लाभार्थ्यांना निवारा मिळणार आहे. उर्वरित दोन टक्केमध्ये बहुतांश लाभार्थी तांत्रिक कारणामुळे हा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. परिणामी जिल्ह्यातील बेघर कुटुंबांची शासकीय निधीतून असलेली घरांची मागणी जवळजवळ संपुष्टात येणार आहे. जिल्ह्यात कोणीच "बेघर' राहणार नाहीत. केंद्र व राज्य शासनाने विशेष घटकातील प्रवर्गातील बेघर कुटुंबांना रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना अशा विविध मोफत घरकुल योजना सुरू केलेल्या आहेत. याशिवाय राजीव गांधी घरकुल योजना सुरू करीत विशेष घटक समाज वगळता उर्वरित समाजाला याचा लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात आली. 2016-17 पासून याचे नामांतर पंतप्रधान आवास योजनेत करण्यात आले. या वेळी करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये जिल्ह्यात बेघर असलेल्या कुटुंबांची "अ' व "ब' यादी तयार करण्यात आली. 2016-17 ते 2018-19 या तीन वर्षात अ यादीतील लाभार्थ्यांना घरकुले देण्यात आली. योजनेचा हा पहिला टप्पा होता तर 2019-20 ते 2020-21 हा दुसरा टप्पा होता. घरकुलासाठी शासन एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान देते. योजना राबविणाऱ्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला पहिल्या टप्प्यातील 2016-17 या पहिल्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला 1356 उद्दिष्ट होते. यातील 1155 घरे मंजूर करण्यात आली. त्यातील 1135 घरे मंजूर करीत 98.27 टक्के काम पूर्ण झाले. 2017-18 या दुसऱ्या वर्षात 497 एवढे उद्दिष्ट होते. यातील 441 घरांना मंजुरी देण्यात आली. 428 घरे पूर्ण होत 97.05 टक्के काम झाले. 2018-19 या तिसऱ्या वर्षात 218 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यातील सर्व घरकुलांना मंजुरी देण्यात येऊन 209 घरकुले पूर्ण करण्यात आली. 95.87 टक्के काम झाले. पहिल्या टप्प्यात एकूण 2071 उद्दिष्ट होते. यातील 1814 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. 1772 घरे पूर्ण करीत 97.68 टक्के काम केले. उद्दिष्टातील 38 घरे तांत्रिक कारणामुळे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. दुसऱ्या टप्प्यातील 2019-20 या वर्षात 993 घरकुलांचे उद्दिष्ट होते. या सर्व घरकुलांना मंजुरी दिली आहे. यातील 731 घरे पूर्ण होऊन 73.62 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 415 घरकुलांचे काम प्रगतीत आहे. 1883 घरकुले उभारणीचे उद्दिष्ट

2020-21 या आर्थिक वर्षात तब्बल 1883 घरकुले उभारणीचे उद्दिष्ट शासनाने दिले आहे. शासनाने एकाच वर्षात एवढे मोठे उद्दिष्ट दिल्याने घरकुल यादीत प्रतीक्षेत असलेल्या 98 टक्के लाभार्थींचा समावेश झाला आहे. शिल्लक राहिलेली 2 टक्के लाभार्थ्यांमध्ये बहुतांश लाभार्थी हे जमीन नसणे, लाभ नको असलेले, स्वखर्चातून घर उभारलेले असण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थी यादी याच वर्षी संपणार आहे. आपल्याला घरकुल कधी मंजूर होणार, या प्रतीक्षेत असलेल्यांची प्रतीक्षाही संपणार आहे. जिल्ह्यासाठी ही सुखद बाब आहे. जिल्ह्यात योजनेचे बेघर या वर्षी मालकीच्या घरात जाणार आहेत.





