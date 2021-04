चिपळूणातील महिला मंडळ बनवणार देवराया संवर्धन, देवकं' असणाऱ्या झाडांची यादी

चिपळूण ( रत्नागिरी) - पर्यावरण वाचवण्यासाठीचे शालेय विद्यार्थ्यांवर संस्कार करताना छोटे-छोटे उपक्रम हाती घेता येतील. विशेष भावणाऱ्या, परिसरात राबविणे शक्‍य असलेल्या उपक्रमांवर महिला सदस्यांनी लक्ष केंद्रित करावे, वृक्षसंवर्धनासाठी गावागावातील "देवकं' असणाऱ्या झाडांची यादी करून त्यांचे संवर्धन करण्याविषयी तसेच देवराया संवर्धनासाठी पर्यावरण संवर्धन महिला मंडळाची भूमिका सातत्याने मांडत राहण्याचे आवाहन महिला मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आले. येथे निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडळाच्या पर्यावरण संवर्धन महिला मंडळाची बैठक चिपळूण अध्यक्ष शैलजा लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी मंडळाचे राज्य कार्याध्यक्ष विलास महाडिक उपस्थित होते. मंडळाचे राज्य सचिव आणि लेखक धीरज वाटेकर यांनी या वेळी उपस्थित महिलांना मंडळाच्या जनजागृती कार्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. मंडळाचे सचिव वाटेकर यांनी पर्यावरण मंडळाच्या जनजागृतीपर कामाची व्याप्ती, आवश्‍यकता आणि उपयुक्तता स्पष्ट केली. आपण आपल्या कार्यकक्षेत करीत असलेल्या उपक्रमांवर लक्ष कसे केंद्रित करावे, त्याच्या नियमित नोंदी ठेवून समस्या निराकरण कसे करावे, याबाबत मार्गदर्शन केले. शालेय विद्यार्थ्यांवर निसर्ग जोपासण्याचे आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठीचे संस्कार करताना कोणते छोटे-छोटे उपक्रम घेता येतील, त्यात येणाऱ्या समस्या आणि त्यावरील उपाय याबाबत त्यांनी माहिती दिली. मंडळाचे अध्यक्ष वृक्षमित्र आबासाहेब मोरे यांनी 1982 पासून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यान्वित केलेल्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांची माहिती दिली. यातल्या विशेष भावणाऱ्या, परिसरात राबविणे शक्‍य असलेल्या उपक्रमांवर महिला सदस्यांनी लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी सांगितले. या वेळी वाटेकर यांनी वृक्षसंवर्धनासाठी गावागावातील "देवकं' असणाऱ्या झाडांची यादी करून त्यांचे संवर्धन करण्याविषयी तसेच देवराया संवर्धनासाठी मंडळाची भूमिका सातत्याने मांडत राहण्याचे आवाहन सर्वांना केले. या वेळी उपाध्यक्ष मायावती शिपटे, सचिव विनया देवरूखकर, खजिनदार प्रिया खेडेकर, सदस्या ज्योती कदम, सीमा कदम, नीलम मोहिते, सुप्रिया उबळेकर आदी उपस्थित होत्या. पर्यावरण प्रतिज्ञा होऊन बैठकीची सांगता झाली.





