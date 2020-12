सिंधुदुर्गात ग्रामपंचायतींच बिगुल वाजलं ; नेत्यांकडून तयारीला वेग

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या 70 ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल अखेर वाजले. 15 जानेवारी 2021 ला या निवडणुका होणार आहेत. यामुळे गावागावात निवडणुकीचा रणसंग्राम दिसून येणार असून जिल्ह्यातील निवडणुका भाजप विरुद्ध महविकास आघाडी असे स्वरूप येण्याची चिन्हे आतापासूनच दिसत आहेत. जिल्ह्यात 70 ग्रामपंचायतीची मुदत संपली होती; मात्र या कालावधीत राज्यासह जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर असल्याने या निवडणूक घेण्यात आल्या नव्हता. या 70 ग्रामपंचायतीमध्ये मालवण तालुक्‍यातील 6, देवगड तालुक्‍यातील 23, कणकवली तालुक्‍यातील 3, वैभववाडी तालुक्‍यातील 13, कुडाळ तालुक्‍यात 9, वेंगुर्ले तालुक्‍यात 2, सावंतवाडी तालुक्‍यातील 11 तर दोडामार्ग तालुक्‍यात 3 ग्रामपंचायतचा समावेश असून मुदत संपल्याने आणि निवडणूक न लागल्याने या ग्रामपंचायतींवर शासनाने प्रशासक नियुक्त केले होते; मात्र आता कोरोनाचा कहर कमी झाल्याने निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकिसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यानुसार या निवडणुकीसाठी सरपंच पदासाठीची सोडत 16 डिसेंबरला काढण्यात येणार आहे. हेही वाचा - शिवसैनिकांनो हीच वेळ यांना खाली खेचण्याची आता निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यासाठी 15 जानेवारी 2021 ला निवडणूक होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 70 ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्या असून या ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील पक्ष आणि कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. इच्छुक उमेदवारांची चढाओढ सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात या निवडणुका जरी भाजप आणि महाविकास आघाडी यांच्यामध्ये होत असली तरी खरी लढत ही भाजपा आणि शिवसनेच्या मध्येच असणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी कंबर कसण्यास सुरूवात केली आहे. असा असणार निवडणूक कार्यक्रम 15 डिसेंबरला निवडणूक नोटीस प्रसिध्द करणे, 23 ते 30 डिसेंबर अर्ज दाखल करणे, 31 डिसेंबर अर्जांची छाननी, 4 जानेवारी अर्ज मागे घेणे, 4 जानेवारी अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे व निवडणूक चिन्ह देणे, 15 जानेवारी मतदान, 18 जानेवारी मतमोजणी आणि 21 जानेवारी निवडणूक निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे असा निवडणूक कार्यक्रम असणार आहे. या ग्रामपंचायतींसाठी होणार रणसंग्राम मालवण तालुका ः कुणकवळे, गोळवण-कुमामे, आडवली-मालडी, खरारे-पेंडूर, मसदे-चुनवरे, चिंदर.

देवगड तालुका ः धालवली, गढीताम्हाणे, इळये, कातवण, कोर्ले, कुणकेश्वर, लिंगडाळ, मिठबाव, मोंड, मोंडपार, मुणगे, मुटाट, नाडण, पाळेकरवाडी, पाटथर, पुरळ, रहाटेश्वर, शिरगाव, तळवडे, तांबळडेग, टेंबवली, वाडा, वरेरी.

कणकवली तालुका ः भिरवंडे, गांधीनगर, तोडवली- बावशी. सावंतवाडी तालुका ः आरोंदा, आरोस, आंबोली, इन्सुली, डिंगणे, तळवडे, चौकुळ, मळगाव, मळेवाड, कोलगाव, दांडेली. वैभववाडी तालुका ः सोनाळी, लोरे, मांगवली, कोकिसरे, खांबाळे, एडगाव, वेंगसर, सांगुळवाडी, आचिर्णे, नाधवडे, भुईबावडा, कुंभवडे ऐनारी.

दोडामार्ग तालुका ः तेरवण-मेढे, आयनोडे, कुडासे.

कुडाळ तालुका ः वसोली, गिरगाव-कुसगांव, माड्याचीवाडी, वाडोस, कुपवडे, गोठोस, आकेरी, पोखरण-कुसबे, गोवेरी.

वेंगुर्ले तालुका ः आरवली, सागरतीर्थ

