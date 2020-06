चाकरमान्यांपेक्षा दोडामार्गवासियांना `यांची` भीती; पण कशामुळे ?

दोडामार्ग (सिंधुदुर्ग) - चाकरमान्यांपेक्षा तालुक्‍यातील गावकऱ्यांना आता गोव्यातून चोरी छुपे येणाऱ्या चाकरमानी आणि गोवेकरांची भीती अधिक वाटते आहे. माटणे म्हावळींगे येथे दोडामार्ग पोलिस आणि आरोग्य विभागाचा नसलेला तपासणी नाका, म्हावळींगे येथील गोवा पोलिसांकडून कुठलीही चौकशी न करता गोव्यातून दोडामार्गमध्ये येणाऱ्यांना दिला जाणारा सहज प्रवेश, अस्नोडा, साळ, इब्रामपूर, हसापूर, डिचोली, साखळी, पर्ये आदी गोव्यातील अनेक गावातून बाजारहाट, व्यापार, कारखानदारी करण्यासाठी येणाऱ्या अनेकांच्या गाड्यांना पास शिवाय दिला जाणारा प्रवेश दोडामार्गवासीयांसाठी धोक्‍याची घंटा आहे. गोव्यात नोकरी धंद्यासाठी असणारे अनेकजण येथील पोलिस तपासणी नाक्‍यावरून राजरोस ये-जा करतात. पोलिस आणि आरोग्य विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. सिंधुदुर्ग आणि गोव्यात कोरोनाचे रुग्ण नसताना काटेकोर तपासणी व्हायची, आता दोन्हीकडे मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण सापडत असून देखील गोव्यातून दोडामार्गमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. गोव्यातील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी 14 ला जिल्हा सीमेवर पत्रादेवी इथे आंदोलन करुन महाराष्ट्रातून गोव्यात येणाऱ्या वाहनांना प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी पोलिस आणि प्रशासनाकडे केली. प्रत्यक्षात गोव्यात सुरु असलेली लागण सोसायटी स्प्रेडचा प्रकार आहे. त्याला सिंधुदुर्गमधील कुणीही जबाबदार नाही तरीही गोवेकर आमच्या सीमेवरील वाहतूक रोखण्यासाठी आंदोलन करतात. दुसरीकडे आमच्या जिल्ह्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक रुग्ण असलेल्या गोव्यातील वाहने आणि गोव्यातील व्यक्तींना दोडामार्ग, सिंधुदुर्गमध्ये येण्यासाठी सॉफ्ट कॉर्नर दाखवून पायघड्या घालताहेत, त्यांना परत पाठवले जात नाही, त्यांना क्‍वारंटाईन केले जात नाही अथवा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात नाहीत ही गोष्ट दोडामार्ग आणि सिंधुदुर्गमधील लोकांसाठी धोकादायक आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून असे प्रकार सुरु असल्याने तालुक्‍यातील लोकांना पुणे मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांपेक्षा गोव्यातून येणाऱ्या लोकांचीच भीती अधिक वाटते आहे. त्यांच्यापासून धोका नाही

सिंधुदुर्गात आढळलेले सर्वच्या सर्व कोरोनाबाधित एकतर जिल्ह्याबाहेरून आलेले अथवा त्यांच्या संपर्कात असलेले आहेत. त्यातील बहुतेकजण क्‍वारंटाईनमधील आहेत. नव्याने जिल्ह्यात येणारेही क्‍वारंटाईन होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापासून फारसा धोका नाही, असे अनेकांना वाटते. गोव्यातून येणाऱ्यांची माहिती द्या

सीमेवरील मोर्ले, अस्नोडा, म्हापसा, पणजी आदी भागात कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. तालुक्‍यातील गोव्यात कामाला असलेले आणि कामानिमित गोव्यातून तालुक्‍यात येणारे अनेकजण तालुक्‍यात गुपचूप येत आहेत. त्यांचे नातेवाईक आणि शेजारी त्याबाबत माहिती लपवत आहेत; पण तसे करणे संपूर्ण समाजाला धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे त्यांची माहिती आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिसांना कळविणे आवश्‍यक आहे.





Web Title: Direct Entry From Goa In Dodamarg Creat Fear In Sindhudurg