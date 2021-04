ब्रेकिंग : कोरोना चाचणी नंतरच रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत एंट्री

रत्नागिरी : जिल्हयामध्ये कोविड - 19 ची साथीच्या नियंत्रणाचे काम आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येत आहे. सद्य परिस्थिती पाहता कोविड आजारामुळे रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. यामुळे कोरोना विषाणूची लागण इतरांना होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून जिल्हा परिषद रत्नागिरी येथे आजपासून कोविड - 19 ची Antigen टेस्ट व RTPCR टेस्ट सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ठेवण्यात येत आहे, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव. डॉ. इंदुराणी जाखड मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले आहे.



कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद रत्नागिरी मुख्यालयात अभ्यागतांना प्रवेश बंदी आहे. अभ्यागतांना संपर्क साधावयाचा असल्यास विभागनुसार संपर्क क्रमांक व पत्र व्यवहारासाठी ई-मेल यादी जि. प. च्या प्रवेश द्वारावर ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील जिल्हा परिषदेला पाठवायचे टपाल पंचायत समिती स्तरावर एकत्रित करून पंचायत समितीतील एकच कर्मचारी जिल्हा परिषदेला येऊन हे टपाल स्वागत कक्षात देऊन पंचायत समितीस्तरावरुन आलेला कर्मचारी बाहेरच्या बाहेरच जाईल. हेही वाचा - जागतिक आरोग्य दिन : कोरोनाकाळात फुप्फुसाचा संसर्ग जीवघेणा इतर कोणत्याही अभ्यागतांना जिल्हा परिषदेमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. फारच महत्वाचे काम असेल तर जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर उपलब्ध करून दिलेल्या Antigen टेस्ट केल्यानंतरच संबधिकतांना जिल्हा परिषदेत प्रवेश दिला जाईल. यापुढे जिल्हा परिषदेच्या सर्व सभा 30 एप्रिल 2021 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीनेच घेतल्या जाणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेशी संबंधित पत्रव्यवहार शक्यतो ई-मेल द्वारे करावे असे आवाहन अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी केले आहे. इथे करा संपर्क - जि.प.चा ईमेल आई डी -

ceozprtg@ gmail.com,

dyceogad ०८@gmail.com

Web Title: do not entry for people from outside in ratnagiri zilha parishad decision