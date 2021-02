वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे दोडामार्गात होम क्वारंटाईन सक्तीचे 

दोडामार्ग ( सिंधुदुर्ग ) - राज्यात वाढत असलेल्या कोरोना बाधितांच्या संख्येमुळे तालुका प्रशासन सतर्क झाले आहे. कोरोना रुग्ण संख्येला आळा घालण्यासाठी आता सुरक्षेचे सर्व नियम कडक करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यामुळे केरळ, मुंबई, गोवा, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांना आरटीपीसीआर चाचणी आणि दहा दिवसांचे होम क्‍वारंटाइन सक्तीचे केले आहे. लोकांनी शासन आदेश न पाळल्याने पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करण्याची वेळ येण्याचीही शक्‍यता आहे. येथील तहसील कार्यालयात तहसीलदार तथा आपत्ती व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष अरुण खानोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी बैठक झाली. सहायक गटविकास अधिकारी बेहरे, कसई दोडामार्गचे मुख्याधिकारी शिवाजी गायकवाड, ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक ज्ञानेश्‍वर ऐवळे, सागर कर्पे, व्यापारी संघाचे अध्यक्ष लवू मिरकर, प्रशांत नाईक, मंदार हॉलचे मालक महादेव ठाकूर, मकरंद करमळकर, श्री. कविटकर आदी उपस्थित होते. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव अशा अनेक शहरांमध्ये कोविडचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणी कोविड प्रतिबंधासाठी नियम कडक केले आहेत. कोविडचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यासारखे वाटल्याने सगळीकडेच सगळ्यांनी सामाजिक अंतर राखणे, मास्क, सॅनिटायझर वापरणे, सतत हात धुणे सोडून दिले आहे. शिवाय लग्न समारंभ, इतर कार्यक्रमांना मोठी गर्दी होत आहे. त्यामुळे पुन्हा कोरोनाची नवी लाट येण्याची भीती आहे. त्यामुळे शासन आणि प्रशासन सतर्क झाले आहे. साहजिकच खबरदारी म्हणून तालुक्‍यातील नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात आजपासून मास्क वापरणे बंधनकारक केले आहे. मास्क न वापरणाऱ्यांकडून दंड आकारला जाणार आहे. लग्न समारंभासाठी उपस्थितांच्या संख्येची मर्यादा 50 केली आहे. गोव्यातून येणाऱ्यांची आयी, दोडामार्ग आणि सासोली येथे तपासणी करण्यात येणार आहे. अन्य राज्यातून येणाऱ्यांसाठी दहा दिवसांचे होम क्‍वारंटाइनही सक्तीचे केले आहे. गोव्यात जाणाऱ्यांना आवाहन

तालुक्‍यातून अनेकजण गोव्यात नोकरी व्यवसायासाठी जातात. लॉकडाऊन शिथिल झाल्याने जवळपास सर्वजण खासगी अथवा सार्वजनिक वाहनांनी ये-जा करतात. असे असले तरी काही काळासाठी त्या सर्वांनी गोव्यात थांबावे, ये-जा करुन स्वतःचे व इतरांचे आयुष्य धोक्‍यात आणू नये, येणारे काही महिने पुन्हा एकदा कोरोना प्रतिबंधाचे सर्व नियम सर्वांनी पाळावे, असे आवाहन डॉ. ऐवळे यांनी केले आहे.



