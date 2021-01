ओझरे खुर्दमध्ये प्रयोगशील कृषी प्रकल्पातून कलिंगड लागवड 

देवरूख ( रत्नागिरी ) - मातृमंदिर संस्थेच्यावतीने ओझरेखुर्द येथे दरवर्षी प्रयोगशील कृषी प्रकल्प राबविले जात आहेत. संशोधनात्मक प्रात्यक्षिक म्हणून यावर्षी नव्याने कलिंगड लागवड करण्यात आली आहे. प्रा. मधू दंडवते कृषी विद्यालय संलग्न असणारा व यावर्षी नव्याने हाती घेण्यात आलेला हा प्रयोग शेतकरी व कृषि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. कासारकोळवण येथील प्रगतशील शेतकरी धनंजय मांगले व ग्रीन ऍग्रोटेक भाऊ खानविलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्था उपाध्यक्ष कृषितज्ञ विलास कोळपे, प्रा. समीर जाधव यांच्यासह कर्मचारी, विद्यार्थी यांचे या प्रकल्पात महत्त्वाचे योगदान लाभत आहे. साधारणपणे 24 गुंठे जागेमध्ये मेलोडी व आगस्टा या जातीच्या कलिंगडांची लागवड करण्यात आली आहे. साधापणतः 65 दिवसात हे फळ तयार होणार आहे. यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर व उत्तम पाणी व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. लॉकडाउन काळात भाजीपाला, भेंडी लागवड, हळद, लसूण, आलं आदी पिके घेतली आहेत. जमीन मशागतीपासून लागवड ते अगदी उत्पादनाच्या विक्रीपर्यंतचे शिक्षण या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारे दिले जात आहे. सध्याचे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे, असे म्हटले जाते; मात्र या तंत्रज्ञानातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या कॉम्प्युटरवर आपण पोटाच्या भुकेसाठी आवश्‍यक असणारी भाकरी भाजू शकत नाही. त्यासाठी योग्य प्रशिक्षण आणि मेहनत आवश्‍यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ज्याकडे जमीन, पाणी, रस्ता या गोष्टी आहेत, त्यांनी शेतीकडे वळावे.

- विलास कोळपे, संस्था उपाध्यक्ष व कृषि तज्ञ (कै.) इंदिराबाई (मावशी) हळबे यांनी उभारलेला मातृमंदिरचा कृषी प्रकल्प हे त्यांचे भविष्याच्या कृषी तंत्रक्रांतीचे विलक्षण स्वप्न होते. विजय (भाऊ) नारकर यांनी ते वास्तवात साकारताना त्याला जिल्ह्याच्या प्रयोगशील कृषी शाळेचा आयाम दिला. त्यानंतर विलास कोळपेंच्या कल्पक आणि संशोधनात्मक ऊर्जेला येथे नवअवकाश मिळाले. या प्रकल्पाला अवश्‍य भेट द्या.

- अभिजित हेगशेट्ये, कार्याध्यक्ष



