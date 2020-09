निर्यातीचे संकट निवळले; एक कोटीची मासळी युरोपला 

रत्नागिरी - मासळी निर्यातीवरील कोरोनाचे संकट हळूहळू निवळू लागले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मासे युरोप देशांत जेएनपीटी (जि. रायगड) येथून निर्यात होऊ लागले आहेत. दररोज सरासरी एक कोटीचे मासे परदेशात जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे मच्छी व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचा सुर उमटत आहे. पापलेट, व्हाईट चिंगळ यांचा सर्वाधिक समावेश आहे. ऑगस्टमध्ये मच्छीमारांना निसर्गाने साथ दिली नव्हती; मात्र सप्टेंबरमध्ये परिस्थिती सुधारेल असे चित्र आहे. मिरकरवाडा बंदरात सुमारे तीस टन मासळी मिळत असल्याचा अंदाज आहे. त्यात 10 ते 15 किलो पापलेट असून किलोला दर दर्जानुसार 450 ते 1000 रुपये मिळतो. 25 ते 100 किलो व्हाईट चिंगळ मिळत असून किलोला दर 500 रुपये, चालू चिंगळांना 180 ते 200 रुपये, खवला मासा 15 ते 18 रुपये, वाशी 23 रुपये किलो, पातुर्डीला 15 ते 18 रुपये दर मिळतो. यामधील काही मासे फिशमिल, सुरमीकडे पाठवतात. कोरोनामुळे गतवर्षी हंगामाच्या शेवटी निर्यातीला मोठा फटका बसला होता. बहुतांशी मासे स्थानिकपातळीवरच विकले गेले. केंद्र शासनाने निर्यातीला चालना देण्यासाठी टाळेबंदीतून शिथिलता दिली होती. चीन - भारत देशांमधील संबंध दुरावत असल्यामुळे त्याचा परिणाम मासळी निर्यातीवर होत आहे. बहुतांश मत्स्य विक्रेत्यांनी युरोपमधील देशांकडे लक्ष वळवले आहे. यंदा रत्नागिरीतून दररोज सुमारे 15 ते 20 टन विविध प्रकारची मासळी निर्यात केली जात आहे. रत्नागिरीतून फ्रोजन केलेली मासळी जेएनपीटी बंदरातील जहामधून पाठविली जात आहे. यामध्ये 8 ते 9 टन पापलेट, आठ टन व्हाईट चिंगळांचा समावेश आहे. याचा फायदा मत्स्य विक्रेतांना होत असून मच्छीमारांना चांगला दर मिळण्याची शक्‍यता आहे. समुद्रातील मासळीबरोबरच मत्स्यशेतीअंतर्गत केलेल्या कोळंबीचीही मोठ्याप्रमाणात निर्यात होत आहे. त्याचा फायदा रत्नागिरीचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी होऊ शकेल. अजूनही खलाशांचा अभाव एक सप्टेंबरपासून पर्ससिननेटद्वारे मासेमारी सुरू झाली आहे; परंतु अजूनही खलाशांअभावी अनेक मच्छीमारांना आरंभ करता आलेला नाही. मिरकरवाडा बंदरातील 20 टक्‍केच पर्ससिननेट नौका मासेमारीसाठी बाहेर पडत आहेत. नेपाळी खलाशांवर अवलंबून असलेले अडचणीत सापडले आहेत. ज्या लोकांनी महाराष्ट्रातील खलाशी नौकांवर आणले त्या नौका समुद्रावर स्वार झाल्या आहेत.

