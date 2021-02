शेतकऱ्यांना भिती हद्दवाढीची, शेतजमिनीवर आरक्षण पडण्याची

चिपळूण (रत्नागिरी) : चिपळूण शहराची हद्दवाढ झाल्यास आपल्या जमिनींवर आरक्षण पडण्याची भीती गावातील शेतकऱ्यांना आहे. तसेच ग्रामपंचायतीला मिळणारे अनुदानही बंद होण्याची भीती आहे. चिपळूण शहरातील शेतजमिनीवर आरक्षणे टाकून शेती हडपण्याचा प्रकार वाढला आहे. आरक्षण टाकायचे आणि कालांतराने ते उठविण्याचे कारस्थान शहरात सुरू आहे. नगररचना विभागाकडे संशयाची सुई आहे. शहर हद्दवाढीत प्रस्तावित गावांमध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीजबिल, आरोग्यसेवेचा कर २० टक्‍याने वाढणार आहे. चिपळूण पालिकेचे बजेट शंभर कोटीपर्यंत गेले आहे. शहरात अनेक जागांवर आरक्षण आहे; पण त्या जागांचा विकास झालेला नाही. शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर शेतीवर आरक्षण टाकले जाईल. अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. शहर हद्दवाढीत समाविष्ट होणाऱ्या गावांना चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी बंद होईल. हेही वाचा - कोकणात ४४ सापळे लावून ६६ लाचखोरांच्या मुसक्‍या आवळल्या - हद्दवाढीत समाविष्ट झाल्यानंतर वीज, पाणी, अवजारे इत्यादींवर मिळणारे अनुदान बंद होण्याची भीती आहे. हद्दवाढीनंतर शेतकऱ्यांना किंवा ग्रामीण भागातील जनतेला विश्‍वासात घेण्याचे मोठे आव्हान पालिका, जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. शहराची हद्दवाढ करण्यासाठी प्रशासनाने हद्दवाढीत समाविष्ट होणाऱ्या गावांना भेटी देऊन त्यांना विश्‍वासात घेतलेले नाही. प्रस्तावित गावे शहरात आल्यानंतर कोणत्या विकास योजना राबविणार, आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधा काय देणार, याची चर्चा झालेली नाही. शहरात विकास होत नाही. मग गावे शहरात घेऊन काय करणार, रस्ते, आरोग्य, बांधकाम आणि शासनाच्या विकास योजनेत हितसंबंध असणारे गावचे गावपण घालविण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत, अशी टीका आता होत आहे. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: fear in farmers mind reserve land for boundaries expanding in chiplun ratnagiri