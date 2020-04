मंडणगडातून ३१ कोरोन्टाईंन नागरिकांना पाठवले दापोलीत... 

मंडणगड - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तीन दिवसांपूर्वी मुंबईतून चालत आलेल्या मंडणगड व दापोली तालुक्यातील नागरिकांना म्हाप्रळ (ता.मंडणगड) येथे शाळेत विलगिकरण करून ठेवण्यात आले होते. त्यातील दापोलीच्या ३१ नागरिकांना आता दापोली येथील कोरोन्टाईन कक्षात पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे मंडणगडमध्ये कोरोन्टाईन केलेल्या नागरिकांची संख्या आता ५६ झाली आहे. कोरोनाच्या भीतीने गावाकडे येणाऱ्यांचा कल आता थोडा मंदावत असल्याचे दिसत आहे. मागील तीन दिवसामध्ये तालुक्यात चाकरमानी दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत होते. मात्र गुरूवार नंतर हे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसत आहे. गुरूवारी सायंकाळी म्हाप्रळ येथे अन्य १७ नागरीक पायी चालत दाखल झाले. त्यांना म्हाप्रळ येथील जि.प. शाळेत विलगीकारण करून ठेवण्यात आले आहे. कोकणातील शाहिरांची मुंबईकरांना भावनिक साद ; बंद केले आहेत रस्ते गावचे, दुःखी नाही व्हायचे ... नागरीकांच्या वाढत्या संख्येमुळे म्हाप्रळ येथील विलगीकरण केंद्राची मर्यादा ५० एवढी झाली होती. यामुळे या विलगीकरण केंद्राची मर्यादा संपली होती. दरम्यान या ठिकाणी असलेल्या दापोली तालुक्यातील ३१ जणांना शासनाने दापोली येथे नेवून कोरंटाईन करून ठेवण्यात आले. यामुळे म्हाप्रळ येथील कोरंटाईन केंद्रावर आता १९ जण शिल्लक राहिले होते. यामध्ये गुरुवारी पणदेरी परीसरातील अन्य ७ जणांना आणून याठीकाणी ठेवण्यात आले. त्यामुळे याठीकाणी एकुण २६ नागरीकांना कोरंटाईन करण्यात आले आहे. तर शहरातील लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे महाविद्यालय विलगीकरण केंद्रात दंडनगरी या गावातील ४ जण, उंबरशेत येथील २, बहिरवली येथील १७, पेवे येथील ५ जण तर सोवेली येथील २ नागरिक असे एकूण ३० नागरिकांना विलगीकरण केंद्रात ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये ८ महिला, एक ८ वर्षाच्या मुलगा आणि ९ व १२ वर्षाच्या दोन मुलींचा समावेश आहे. हे सर्वजण मुंबई येथून चालत आपल्या गावाला परत आले आहेत.

