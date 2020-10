महिलांच्या एल्गारापुढे सरकार नमते, जीवनोन्नती अभियान सुरू ठेवण्याची ग्वाही

सिंधुदुर्गनगरी : तब्बल सहा महिन्यांनी सोमवारी सिंधुदुर्गनगरी दणाणून गेली. कोरोनाची दहशत असतानाही सुरक्षितता बाळगत जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन ते चार हजार महिला रस्त्यावर उतरत महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान बंद करू नका, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नियुक्ती द्या, या प्रमुख मागण्यांसाठी मूक मोर्चा काढला. या लक्षवेधी मोर्चाची राज्य शासनाला तत्काळ दखल घ्यावी लागली. शासनाचा निरोप घेऊन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मोर्चाला संबोधित करताना "अभियान बंद होणार नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुर्ननियुक्ती व अधिक 100 कोटींच्या निधीची तरतूद राज्य शासनाने केली आहे. त्याचा आदेश निघाला आहे, असे सांगितले. त्यामुळे मूकपणे मोर्चात सहभागी झालेल्या महिला समाधानी मनाने घरी परतल्या. उमेद महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबरच्या आदेशाने पुनर्नियुक्ती थांबवण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने आक्रमक झालेल्या महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा नेला. मोर्चात सुमारे चार हजारहुन अधिक महिलांनी सहभाग घेतला होता. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा बंदोबस्त तैनात होता. ग्रामविकास विभागाने 10 सप्टेंबरला काढलेला आदेश ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करणारा आहे. सद्यस्थितीत राज्यभरातील 500 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आली. उर्वरितांची सेवा अडचणीत सापडली आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महिलांनी एल्गार केला. अभियानच्या वर्षा माडगावकर, स्नेहल हरमलकर, रूपाली गुडेकर, स्वप्नाली धोंड, प्रियांका साळगावकर, गीतांजली हिंदळेकर, शिवानी परब, समिधा परब, प्रांजल सावंत यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक, भाजपच्या महिला जिल्हाध्यक्ष संध्या तेरसे, शिक्षण सभापती सावी लोके, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत, महिला बालकल्याण सभापती माधुरी बांदेकर आदी सहभागी होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सामंत यांची भेट घेऊन मागण्यांकडे लक्ष वेधले.

सामंत मोर्चास्थळी येवून म्हणाले, ""अभियान बंद केलेले नाही. कमी केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर करून घेतले जाईल. अभियानासाठी शंभर कोटी रुपये दिले जातील, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा आदेश काढण्यात आला आहे. बचतगटाच्या महिलांना आणखी काही लाभ देता येईल का याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. त्याचा पाठपुरावा करू.'' जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पोलिसांनी रोखले

अभियानातील महिलांना पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक यांना पालकमंत्र्यांची भेट घेण्यापासून पोलिसांनी रोखले. याबाबत त्यांच्यासह भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष संध्या तेरसे, जिल्हा परिषद सभापती सावी लोके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पालकमंत्र्यांची भेट घेण्यापासून रोखले जात असेल तर सामन्यांना काय न्याय मिळणार? कोरोना संकटात रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने महिलांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली, हे दुर्दैवी आहे. महिलांच्या प्रत्येक लढ्यात भाजप पाठीशी उभा राहील. शासनाला मागण्या पूर्ण करायला भाग पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला. संपादन : विजय वेदपाठक

Web Title: Government bows to women angar, vows to continue jivanonnati campaign