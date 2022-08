By

मुंबई : राज्य सरकारने आज कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी टोलमाफीची घोषणा केली. या निर्णयाची अंमलबजावणी दि. २७ ऑगस्टपासून करण्यात येणार असून ही माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली. यासाठीचे पासेस, स्टिकर्स कसे मिळवायचे, त्यासाठी अर्ज करण्यास कोण पात्र आहे आणि अर्ज कसा करायचा हे जाणून घेऊया.

(How To Apply For Ganeshotsav Toll Free Passes)

ही सवलत कुठे लागू आहे?

मुंबई बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग (रा. म. -४८), मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (रा. म. ६६) या मार्गावरील आणि कोकणातील इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर ही सवलत देण्यात आली आहे.

यासाठी कुठे मिळणार पासेस?

परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस, संबंधित प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) या विभागांकडून पोलीस चौक्या, पोलीस स्टेशन, वाहतूक पोलिस चौक्या व आरटीओ कार्यालयात हे पास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आपल्याला योग्य पडेल अशा ठिकाणाहून आपण सदर पास घेऊ शकतो.

हेही वाचा: शिंदे सरकारची मोठी घोषणा! कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना टोलमाफी

कसा भरावा अर्ज?

तुम्हाला जवळ असणाऱ्या आणि नेमलेल्या विभागातून पास घ्या.

त्यावर गणेशोत्सव २०२२, कोकण दर्शन असा उल्लेख असावा

त्यावर गाडी क्रमांक, मालकाचे नाव, मोबाईल क्रमांक, जाण्यायेण्याचा मार्ग आणि प्रवासाची तारीख लिहावी

यानंतर त्या पासवर संबंधित अधिकाऱ्याची सही व शिक्का घ्यावा.

हा पास आपल्या गाडीच्या समोरच्या बाजूला चिकटावा

अर्जाचा नमुना खालीलप्रमाणे

Sample Pass

हेही वाचा: पोळ्याच्या दिवशी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा स्वित्झर्लंड न्यायालयात मोठा विजय

सदर सवलत किती दिवसांसाठी?

या सवलतीची अंमलबजावणी शनिवार दि. २७ ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे

ही सवलत ११ सप्टेंबरपर्यंत लागू असणार आहे

दरम्यान, गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना टोलमाफीसह अन्य सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते त्यानुसार आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने टोल सवलतीचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.