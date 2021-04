दापोली तालुक्यातील उन्हवरे - पांगारी पट्ट्यात बेसुमार उत्खनन 

दाभोळ ( रत्नागिरी) - दापोली तालुक्‍यातील उन्हवरे ते पांगारी या खाडीपट्ट्यात वाळूचे बेसुमार उत्खनन होत असून महसुल विभागाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी या भागातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. तालुक्‍यातील उन्हवरे, फरारे ते पांगारी या खाडीपट्ट्यात सक्‍शन पंप बोटीवर लावून खाडीमधील वाळूचा उपसा करून ती बार्जमध्ये भरून किनाऱ्यावरील डेपोमध्ये आणली जात असून किनाऱ्यावर ठेवलेल्या क्रेनद्वारे ती बार्जमधून काढली जाते. वाळूचा साठा केला जात आहे. या खाडीत वाळूचे उत्खनन करणारे अनेक वाळू व्यावसायिक तयार झाले असून त्यातील काहीजणांनी वाळूची रॉयल्टी भरलेली असली तरी त्यांना हातपाटीद्वारे वाळू काढण्याचा परवाना दिला गेलेला आहे; मात्र हातपाटीद्वारे वाळू न काढता सक्‍शन पंपाद्वारेच वाळूचा उपसा दररोज केला जात असल्याचे पंचक्रोशीतील नागरिकांचे म्हणणे आहे. या भागात दररोज शेकडो ब्रास वाळूचे उत्खनन केले जात असून शासकीय महसूल बुडविला जात असला तरी महसूल विभागाचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने वाळू व्यावसायिकांचे चांगलेच फावत आहे. दापोली पांगारी किंवा उन्हवरे हा भाग दापोलीपासून 30 किलोमीटर दूर अंतरावर असल्याने महसूल विभागाचे अधिकारी या भागात येण्याचे टाळत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या भागात रात्रभर या वाळूचे डंपर भरवेगाने चालविले जात असल्याने या मार्गाने जाणाऱ्या वाहनचालकांना जीव मुठीत ठेवून वाहने चालवावी लागत आहेत.





Web Title: Innumerable excavations of Sand in Unhaware Pangari belt of Dapoli taluka