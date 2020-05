काही सुखद ! प्रत्येकी दहा रुपयातून कुडाळच्या महिला बचतगटाने दिला इतका निधी 

कुडाळ ( सिंधुदुर्ग ) - कोविड-19 च्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी तालुक्‍यातील महिला बचतगटांनी 1 लाख 77 हजार 10 रुपायांचा धनादेश महिला बचतगट प्रभागनिहाय प्रभाग समन्वयक यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत वसेकर यांच्याकडे सुपुर्द केला. यावेळी पंचायत समिती सभापती नूतन आईर, उपसभापती जयभारत पालव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील व गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण उपस्थित होते. तालुक्‍यात जिल्हा परिषदचे 9 गट आहेत. या 9 गटांमध्ये 100 ग्रामसंघांच्या माध्यमातून 1 हजार 431 महिला बचतगट आहेत. या महिला बचतगटांचे 16 हजार 641 सदस्य आहेत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रत्येक सदस्याने 10 रुपये देऊन हा निधी जमा केला आहे. आंब्रड गटात 11 ग्रामसंघ, 136 महिला गट व 1 हजार 508 सदस्य आहेत. या गटातील बचतगटांनी 16 हजार 150 रुपये जमा केले. ओरोस गटात 8 ग्रामसंघ 85 महिला गट 1178 महिला सदस्य आहेत. 12,110 रुपये जमा केले. पावशी गटात 11 ग्रामसंघ 135 महिला गट असून 2483 सदस्य आहेत. या गटाने 24,830 रुपये जमा केली. वेताळबांबर्डे 12 ग्रामसंघ 185 महिला बचतगट 1918 सदस्य 19,180 रुपये जमा केले. नेरुर ग्रामसंघ 15 बचतगट 217, सदस्य 2407 आहेत 24070 रूपये. पिंगुळी गट ग्रामसंघ 9 बचतगट 156. सदस्य 1 हजार 703 असून 17030 रुपये जमा केले. वेताळबाबर्डे 12 ग्रामसंघ 185 महिला बचतगट 1918 सदस्य 19180 रुपये जमा केले. नेरुर ग्रामसंघ 15 बचतगट 217 सदस्य 2407 आहेत. 24,070 जमा केले. माणगाव गट ग्रामसंघ 9, बचतगट 140 सदस्य 1403 असून या गटाने 14 हजार 230 रुपये जमा केले. घावनळे गट ग्रामसंघ 17, बचतगट 252, सदस्य 1791 आहेत. या गटातील महिलांनी 27910 रुपये जमा केले. तेंडोली गट ग्रामसंघ 8, बचत गट 125, सदस्य 1 हजार 250, रुपये 21 हजार 500 जमा केले, अशा नऊ गटातील गट समन्वयकांनी 1 लाख 77 हजार 10 रुपये एवढा निधी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसेकर यांच्याकडे सुपुर्द केला.

Web Title: Kudal Taluka Women Self Help Group Donates To CM Fund