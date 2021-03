विहीरीत पडलेल्या बिबट्याला अखेर जीवनदान; दापोलीतील घटना

दाभोळ (रत्नागिरी) : भक्षाचा पाठलाग करताना काल (10) रोजी रात्री एक बिबट्या जालगाव मिसाळवाडी येथील अमोल जाधव यांच्या 35 ते 40 फुट विहिरीत पडला होता. मात्र आज सकाळी वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी त्याला सुखरूप बाहेर काढले. त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची महिती दापोलीचे परिक्षेत्र वनाधिकारी वैभव बोराटे यांनी दिली आहे. आज सकाळी 5.30 वाजण्याच्या सुमारास अमोल जाधव पाण्याची मोटर सुरु झाली नाही, म्हणून ते विहिरीजवळ गेले. तिथे विहिरीत त्यांना बिबट्या पडलेला आढळला. त्यांनी ही माहिती वनविभागाचे अधिकारी वैभव बोराटे यांना कळवली. अधिकारी त्यांच्या सहकार्‍यांसह या विहिरीजवळ पोचले. मात्र विहिरीतील बिबट्या पाहण्यासाठी मोठया प्रमाणात गर्दी झाल्याने पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आली. उपनिरीक्षक निनाद कांबळे, हेड कॉन्स्टेबल संदीप गुजर व त्यांचे सहकारी यांनी गर्दीला पांगविले. हेही वाचा - कोकण कन्येची सह्याद्री खोऱ्यातील सर्वात कठीण सुळक्‍यावर चढाई बिबट्या विहीरीबाहेर काढण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनी प्रथम एक छोटा पिंजरा विहिरीत सोडला. पण बिबट्या त्यात येत नसल्याने मोठा पिंजरा विहिरीत सोडण्यात आला. दुपारी 12 वाजता बिबट्या त्या पिंजऱ्यात आला. पिंजर्‍यात अडकल्यावर बिबट्याला दापोलीच्या वनविभाग कार्यालयाच्या आवारात आणण्यात आले. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानंतर बिबट्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती परिक्षेत्र वनाधिकारी वैभव बोराटे यांनी दिली. ते म्हणाले की, हा नर जातीचा बिबट्या असून सुमारे 4 वर्षांचा आहे. त्याचे वजन 60 ते 70 किलो आहे. यावेळी त्याला विहीरीबाहेर सुखरूप काढण्यासाठी परिक्षेत्र वनाधिकारी वैभव बोराटे, दापोलीचे वनपाल सात्तापा सावंत, मंडणगडचे वनपाल दौलत भोसले, वनरक्षक महादेव पाटील, सुरेखा जगदाळे, सूरज जगताप, परमेश्वर डोईफोडे, संजय दुंडगे, बालाजी नांदुरके, अनंत मंते, नगरसेवक सचिन जाधव, प्राणीमित्र किरण करमरकर, प्रितम साटविलकर, सुरेश खानविलकर, पोलिस पाटील देवेंद्र शिंदे यांचेसह ग्रामस्थांनी मदत केली.

