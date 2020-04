कणकवली ( सिंधुदुर्ग ) - जिल्ह्यातील महिलांच्या बचत गटांना कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे. गणेशमूर्ती कारागिरांनाही 15 एप्रिलनंतर कर्जाचा पुरवठा केला जाईल. याच बरोबर जिल्ह्यातील काजू खरेदीसाठी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी आणि तालुका खरेदी-विक्री संघांना कॅश क्रेडिट उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन सतिश सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. शहरातील बॅंक शाखेमध्ये बोलताना ते म्हणाले, ""महिला बचत गटांमध्ये किमान दहा महिला कार्यरत आहेत. यातील प्रत्येक महिलेला दोन हजार रुपये प्रमाणे कर्जपुरवठा केला जाईल. जिल्ह्यातील गणेश मूर्तिकारांना सध्या माती खरेदी, इतर साहित्य खरेदीसाठी 15 एप्रिलपासून कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. गावातील काजू खरेदी करण्यासाठी विविध कार्यकारी सेवा संस्था आणि खरेदी-विक्री संघाने नऊ टक्के दराने त्या उपलब्ध करून दिले जाईल. कोरोनाव्हायरस या पार्श्वभूमीवर सध्या काजू आयात होणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील श्रमिक शेतकऱ्यांच्या काजू कमी दराने व्यापाऱ्यांनी खरेदी करू नये. त्यांना चांगला दर मिळेपर्यंत थांबावे. शेतकऱ्यांनीही आपल्या काजूला चांगला दर मिळाल्यानंतर त्याची विक्री सुरू करावी. खरीप हंगामातील भात खरेदीसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत होती ती आता 30 एप्रिलपर्यंत वाढवून या खरेदीवर बोनसही मिळावा अशी मागणी आपण मार्केटिंग फेडरेशन जवळ केलेली आहे. रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना 15 एप्रिलनंतर शेती कर्ज पुरवठा केला जाईल.'' कोविड-19 वर मात करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करणाऱ्या नागरिकांनी जिल्हा बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेमध्ये आपली रक्कम जमा करावी. ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि देणगीदारांना त्यांची पावती दिली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना बॅंकेमध्ये रोख रक्कम काढण्यासाठी अडचणी येत असल्यास त्यांनी बॅंकेशी संपर्क साधला तर त्यांच्या खात्यावरचे पैसे थेट घरापर्यंत पोचविले जातील, अशीही सुविधा करण्यात आल्याचे सावंत म्हणाले. पीएम किसान योजनाअंतर्गत जिल्ह्यातील 31 हजार 796 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सहा कोटी 40 लाख 44 हजार रुपये रक्कम जमा झालेली आहे. ही रक्कम बॅंकेच्या पाच किलोमीटर अंतरपर्यंत राहणाऱ्या साठ वर्षे वरील वृद्ध नागरिक किंवा आजारी रुग्णांसाठी गरज असल्यास घरपोच ही रक्कम देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.



