बांद्याजवळ आगीत बागायती जळून खाक

बांदा (जि. सिंधुदुर्ग) : निगुडे-रोणापाल हद्दीवर असलेली आंबा, काजू व नारळाची बाग शॉर्टसर्किटमुळे आज दुपारी जळून खाक झाली. आग विझविण्यासाठी ग्रामस्थांनी शर्थीचे प्रयत्न केले; परंतु दुपारची वेळ असल्यामुळे प्रयत्न तोकडे पडले. आगीत काजू कलमे 300, आंबा पाच तर नारळाची सहा लागती झाडे जळून खाक झाली. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज बागायतदार प्रवीण चौकेकर यांनी व्यक्त केला. आगीत सुमारे आठ लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज शेतकऱ्यांनी वर्तविला आहे. घटनास्थळी आलेल्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यास शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. शॉर्टसर्किटमुळे नुकसानी होऊनही अनेक वर्षे भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी मात्र आक्रमक पवित्रा घेतला. निगुडे-आरोसकरटेंब येथे शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची ही तिसरी घटना आहे. दुपारच्या सुमारास चौकेकर यांना बागेमधून आगीचे लोट निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ इतर ग्रामस्थांना सांगत काजू बागायतीत धाव घेतली; परंतु तोपर्यंत आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. दुपारची वेळ असल्याने सोसाट्याचा वारा आणि सुकलेले गवत यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले. चार वर्षापूर्वी याच ठिकाणी संपूर्ण पडीक जमीन होती. त्यावर हजारो रुपये खर्च करून बागायत तयार केली होती. बेरोजगारीने ग्रासलेले चौकेकर यांच्या बागेतून वर्षाकाठी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते; परंतु आज झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे सात ते आठ लाखांचे नुकसान झाल्याचे श्री. चौकेकर यांनी सांगितले. प्रत्येक वेळी कागदोपत्री पंचनामा होतो; मात्र भरपाई काही मिळत नसल्याची खंत श्री. चौकेकर यांनी व्यक्त करून दाखविली. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे भरपाई मिळत नसून पडीक क्षेत्रावर लागवड करावी की न करावी का बेरोजगार राहावे असा प्रश्‍न त्यांनी प्रशासनास केला. आग विझविण्यासाठी प्रफुल चौकेकर, प्राची चौकेकर, भागीरथी चौकेकर, जनार्दन पवार, ज्योत्स्ना पवार व परिसरातील ग्रामस्थांनी धाव घेतली. आगीची बातमी कळताच रोणापाल सरपंच सुरेश गावडे, उपसरपंच पप्या केणी, महावितरणचे कनिष्ठ अभियंता अनिल यादव, वायरमन श्री. मयेकर, निगुडे तलाठी भाग्यलक्ष्मी शिंदे यांनी जळालेल्या बागेची पाहणी केली. महावितरणवर प्रश्‍नांची सरबत्ती

श्री. यादव म्हणाले की, नुकसान झालेल्या बागेची भरपाई सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ. यावर सरपंच गावडे मात्र आक्रमक होते. प्रकाश शेगडे, ज्ञानदेव शेगडे, मधुकर शेगडे, विष्णू सावंत, नारायण शेगडे, वैशाली शेगडे अशा अनेक शेतकऱ्यांची तीन वर्षांपूर्वी जळालेल्या बागेची नुकसान भरपाई महावितरणने अजून का दिली नाही, असा सवाल केला. शासनाचे विद्युत निरीक्षक यांनी त्यावेळी शॉर्टसर्किटमुळे बागायती जळाल्याचे जाहीर करूनही भरपाई मिळत नसल्याने पंचनाम्याचा काय उपयोग, असा सवाल श्री. गावडे यांनी उपस्थित केला. ...तर आत्महत्या करू

शॉर्टसर्किटमुळे आग लागून अनेक बागा आजपर्यंत उद्‌ध्वस्त झाल्या आहेत; परंतु अद्यापही एक रुपयाचीही भरपाई मिळाली नाही. अधिकारी पंचनामा करण्यासाठी येतात. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याला भरपाई मिळते की नाही याचे सोयरसुतक सुद्धा नसते, असे खडेबोल शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. भरपाई द्यायची नसेल तर पंचनामा कशाला करता आम्हीच आत्महत्या करू, असा इशारा निगुडे रोणापाल गावातील शेतकऱ्यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना दिला.

Web Title: Major damage to horticulture due to short circuit, incident near banda