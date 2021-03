घुसखोरीविरोधात मालवणात मच्छीमार आक्रमक 

मालवण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत पर्ससीन, एलईडीद्वारे होणारी मासेमारीसाठीची घुसखोरी त्वरित थांबवा, या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने शुक्रवारपासून येथील सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले. आज मासळी विक्री, खरेदी व्यवहार पूर्णतः बंद ठेवण्यात आले. जिल्ह्यात सागरी हद्दीत होत असलेल्या परप्रांतीय हायस्पीड नौकांची घुसखोरी, एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने होणाऱ्या अवैध मासेमारीच्या विरोधात गेली अनेक वर्षे पारंपरिक मच्छीमार लढा देत आहे. एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा, यासाठी केंद्राने कायदा केला; मात्र गेल्या काही वर्षांत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे हायस्पीड ट्रॉलर्सची घुसखोरी वाढली आहे. शिवाय रात्रीच्या वेळेस एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या मासळीची लूट सुरूच आहे. याप्रश्‍नी शासनाचे सातत्याने लक्ष वेधूनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने पारंपरिक मच्छीमारांनी आक्रमक भूमिका घेत उपोषण छेडत याविरोधात तीव्र लढा उभारला आहे. अवैध मासेमारी रोखण्यास शासन अपयशी ठरले असून शासनाने केलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी आणि पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून द्यावा, यासाठी कृती समितीने मिथुन मालंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण छेडले. त्यात महिलांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. विक्री-खरेदी बंद ठेवल्याने मासळी मंडईत शुकशुकाट होता. ट्रॉलर व्यावसायिकांचाही पाठिंबा आहे. मालंडकर म्हणाले, ""सागरी हद्दीत अवैधरीत्या एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने पर्ससीनची बेसुमार मासेमारी सुरू आहे. त्याने पारंपरिक मच्छीमार मत्स्यदुष्काळाच्या खाईत लोटला जात आहे. शासनाने याला पायबंद घातल्यास त्याची उपासमारी बंद होईल. या मागणीसाठी अनेक आंदोलने करूनही मत्स्यव्यवसाय विभाग सकारात्मक प्रतिसाद देत नाही. केंद्र व राज्य शासनाला जागे करण्यासाठी साखळी उपोषण छेडले आहे.'' ते म्हणाले, ""अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी शासनाने कायदा केला तरी प्रभावी अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करावी, अशी मागणी गेली पाच वर्षे शासनाकडे करीत आहे; मात्र शासनाकडून कार्यवाही नाही. केंद्राने एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने होणाऱ्या मासेमारीवर कारवाईसाठी कायदा केला; मात्र राज्याच्या सागरी हद्दीत केंद्र शासनाकडून जी कडक कारवाई व्हायला हवी ती होत नाही. मत्स्यव्यवसाय खाते एलईडीची मासेमारी केंद्राच्या हद्दीत होते, तेथे आम्ही तेथे जाऊ शकत नाही, असे कारण देते. हायस्पीड ट्रॉलर्सची घुसखोरी दिवसा आणि एलईडीच्या साहाय्याने रात्री मासेमारी होते. दोन सत्रात समुद्रात गस्त घालण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी नसल्याने ते शक्‍य नाही.'' शासनाने या गंभीर प्रश्‍नांकडे लक्ष पुरवून मच्छीमारांना न्याय द्यावा. शासन सकारात्मक भूमिका घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आहे.

- मिथुन मालंडकर, कृती समिती

