पतीला लग्नाच्या वाढदिसाचा मेसेज केला अन् ती झाली बेपत्ता...

मालवण - पतीला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा मॅसेज करून बेपत्ता झालेल्या मालवण रेवतळे येथील सौ. काव्या कृष्णा माजीक या विवाहितेचा चार दिवस लोटले तरी तपास लागला नाही. त्यामुळे सौ. काव्या हिच्या बेपत्ता होण्याचे गूढ वाढत चालले असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत. मालवण ग्रामीण रुग्णालयात आरोग्य सेवक म्हणून काम करणाऱ्या कृष्णा माजीक यांची पत्नी काव्या ही ८ एप्रिल रोजी सकाळपासून मालवण रॉक गार्डनच्या समुद्र किनाऱ्यावरून बेपत्ता झाली आहे. सौ. काव्या हिने काल सकाळी साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास आपल्या पतीला लग्नाच्या वाढदिवसाचा शुभेच्छा दर्शक मॅसेज केला होता. त्यानंतर सौ. काव्या ही बेपत्ता झाली होती. यावेळी रॉक गार्डनच्या जवळच्या समुद्र किनाऱ्यावर तिची ओढणी पर्स, मोबाईल असे सापडले होते. याबाबत तिचा पती कृष्णा माजीक यांनी काव्या ही बेपत्ता झाल्याची खबर पोलीस स्थानकात दिली. तिचा समुद्रात तसेच इतरत्र शोध घेण्यात येत असून चार दिवस लोटले तरीही अद्याप ती सापडून आलेली नाही. त्यामुळे तिच्या बेपत्ता होण्या मागचे गूढ कायम राहिले आहे.

