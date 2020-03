शाळा, महाविद्यालयात हवा पाच दिवसांचा आठवडा, या आमदारांची मागणी

ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा केल्यानंतर आता त्याच धर्तीवर शाळा व महाविद्यालयासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील व राज्याध्यक्ष नवनाथ गेंड यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम कायदा 2009 मधील प्रकरण 4 कलम 19 ए मधील मानके व निकष यांच्या स्पष्टीकरणार्थ 29 एप्रिल 2011 च्या परिपत्रकानुसार 1 ते 5 वीच्या शिक्षकांसाठी एका शैक्षणिक वर्षात किमान 200 दिवस काम करणं (घड्याळी 800 तास अध्यापन करणे) व सहावी ते आठवीच्या शिक्षकांनी 220 दिवस काम करणे (1000 तास अध्यापन करणे) बंधनकारक आहे.

सध्या शाळा व महाविद्यालये आठवड्यातून 6 दिवस सुरू असतात. मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर मुलांना व शिक्षकांनाही 5 दिवसाचा आठवडा करून आठवड्यातून दोन दिवस शनिवार व रविवारी अशी सुट्टी देण्यात यावी. बदलत्या शैक्षणिक धोरणानुसार आठवड्यातून दोन दिवस सुट्टी देणे योग्य आहे, असे आमदार कपिल पाटील यांनी चर्चेत सांगितले. राज्यातील सरकारी कर्मचारी यांना 5 दिवसाचा आठवडा केला; मात्र या निर्णयातून शिक्षकांना वगळण्यात आले. यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली असून शिक्षकांना ही पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीच्यावतीने त्यांनी केली आहे.





