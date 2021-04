धक्कादायक : सिंधुदुर्गात वयोवृध्दाकडून वृध्दाचा खून

देवगड (जि. सिंधुदुर्ग) : किरकोळ भांडणातून वृद्धाच्या छातीत चाकू खुपसून खून केल्याचा प्रकार तालुक्‍यातील वाघोटण बाजारपेठ येथे घडला. मुस्ताक उस्मान काझी (वय 72) असे मृताचे नाव आहे. हा प्रकार काल (ता. 13) सायंकाळी उशिरा घडला. या प्रकरणी विजयदुर्ग पोलिसांनी वाघोटण येथीलच जिक्रिया अली बोरकर (85) याच्यावर गुन्हा नोंदवून त्याला ताब्यात घेतले आहे. याबाबत विजयदुर्ग पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः तालुक्‍यातील वाघोटण बोरकर तसेच काझी यांच्यात काल सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास वाघोटण बाजारपेठ परिसरात बोलण्या- बोलण्यातून किरकोळ भांडण झाले. या रागातून संशयित बोरकरने काझींच्या छातीत डाव्या बाजूला चाकू खुपसला. यामुळे काझी गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. बाजारपेठेतील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान, काझी यांचा मुलगा घटनास्थळी आला. त्याने गंभीर जखमी असलेल्या वडिलांना तत्काळ देवगड येथे आणले. मात्र, त्यांचा मृत्यू झाला. याची माहिती विजयदुर्ग पोलिसांना मिळताच सहायक पोलिस निरीक्षक राकेश पगारे यांच्यासह अन्य कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नितीन कटेकर यांनीही माहिती घेतली. काझी यांच्या नातेवाइकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी बोरकरविरोधात गुन्हा नोंदविला. बोरकरला विजयदुर्ग पोलिसांनी ताब्यात घेतले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नितीन कटेकर, सहायक पोलिस निरीक्षक राकेश पगारे तपास करीत आहेत. संपादन : विजय वेदपाठक

