'शिवसेनेची रोज वाट लागताना NCP , काँग्रेसवाले मजा बघतायत'

सिंधुदुर्ग : गेले काही दिवस सुरु असलेल्या अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. भाजपाचे निलेश राणे यांनीही विविध विषयांवरुन राज्य सरकारवर टीका केली आहे. दरम्यान आज त्यांनी आघाडीसरकारसह धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका केली आहे. आता त्यांनी टीका करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शिवसेनेची मजा बघत असल्याचं म्हटलं आहे. राणे यांनी ट्वीटद्वारे निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, शिवसेनेची रोज वाट लागत आहे. पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवाले मजा ही बघत बसलेत. एका अधिवेशनात एक मंत्री आणि एक जवळचा अधिकारी गेला आहे. शिवसेने जुने आणि निष्ठावान नेते उध्दव ठाकरे यांच्या कारभारावर टीका करत आहेत. तरी कळुन न कळल्यासालखी शिवसेनेचे वर्तणूक आहे. आज धनंजय मुंडे हे सभागृहात असे दिसत आणि वागत होते जसे ते वारीतून परत आले आहेत. शिवसेनेची रोज वाट लागतेय पण NCP आणि काँग्रेसवाले मजा बघतायत. एका अधिवेशनात एक मंत्री आणि एक जवळचा अधिकारी गेला, जुने शिवसेना नेते उध्दव ठाकरेच्या कारभारावर टीका करतायत तरी शिवसेनेला अक्कल येत नाही. आज धनंजय मुंडे सभागृहात असे दिसत आणि वागत होते जसे वारितून परतले आहेत. — Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) March 10, 2021 अधिवेशनात मराठी भाषेतील शब्दांऐवजी इंग्रजी शब्दांच्या वापरावरून शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी सर्व नेत्यांवर नाराजी व्यक्त केली. मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी शिवसेनेलासुद्धा धारेवर धरताना म्हटलं की, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषा संवर्धनासाठी एकही शब्द व्यक्त केला नाही. मी मेल्यावर बाळासाहेबांना भेटलो तर मराठी भाषेसाठी काय केलं असं विचारल्यास काय उत्तर देऊ अशा शब्दांत रावते यांनी संताप व्यक्त केला होता. यावरून निलेश राणे यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधला. जुन्या शिवसैनिकांची ठाकरे सरकारमध्ये अवस्था इतकी वाईट झाली आहे की सभागृहात "आम्ही मेल्यावर बाळासाहेबांना काय सांगणार" असं बोलून गेले. उद्धव ठाकरे फक्त ३५ टक्के शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे. शिवसेनेत सर्व्हे आणि प्रमुख पदासाठी मतदान झालं तर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख पण राहणार नाही. — Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) March 10, 2021 निलेश राणे म्हणाले, जुन्या शिवसैनिकांची ठाकरे सरकारमध्ये अवस्था वाईट झाली आहे. इतकी की ते सभागृहात 'आम्ही मेल्यावर बाळासाहेबांना काय सांगणार' असं बोलून गेलेत. उद्धव ठाकरे हे फक्त ३५ टक्के शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत. शिवसेनेत सर्व्हे आणि प्रमुख पदासाठी मतदान झाले तर मुख्यमंत्री पक्षप्रमुख पण राहणार नसल्याची टीका त्यांनी केली.

