'सबका टाइम आयेगा' : नितेश राणेंनी डागली शिवसेनेवर तोफ

सिंधुदुर्ग : 'सबका टाइम आयेगा' कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, सर्वांना सारखा कायदा लागू होतो अशी अपेक्षा आहे . शाहरुख खानच्या मन्नत बंगल्यावर जाणार का..? निश्चितच नाही... एवढी हिम्मत ते कसे दाखवू शकतात. सगळ्यांची वेळ येणार आहे अशी टिका माजी आमदार नितेश राणे यांनी ट्विटर अकौंटवरून केली आहे.

Hope the same rule applies to everyone n no one is above the law..

Is the BMC team goin to Khan’s Mannat next?

Ofcuz NO..how can they dare !!!

Sabka time ayega!!

— nitesh rane (@NiteshNRane) September 9, 2020