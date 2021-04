 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या 583 वर

ओरोस (जि. सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात आज पुन्हा 67 कोरोनाचे रुग्ण मिळाले. केवळ 17 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. कणकवली तालुक्‍यातील दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यात सक्रिय रुग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढत आता 583 झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सात हजार 317 बाधित आढळले. यातील सहा हजार 543 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. एकूण 185 रुग्णांचे निधन झाले, अशी माहिती जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडून देण्यात आली. सक्रियपैकी नऊ रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक आहे. यातील तिघे ऑक्‍सिजनवर तर सहाजण व्हेंटिलेटरवर आहेत. आरटीपीसीआर टेस्टमध्ये 43 हजार 481 नमुने तपासले. यातील चार हजार 979 नमुने पॉझिटिव्ह होते. आज 568 नमुने घेतले. ऍन्टिजेन टेस्टमध्ये एकूण 30 हजार 832 नमुने तपासले. पैकी दोन हजार 481 नमुने पॉझिटिव्ह होते. नवीन 200 नमुने घेतले. आतापर्यंत एकूण 74 हजार 313 नमुने तपासण्यात आले. तालुकानिहाय पॉझिटिव्ह रुग्ण (कंसात मृत्यूचा आकडा) : देवगड 607 (13), दोडामार्ग 379 (5), कणकवली 2176 (50), कुडाळ 1585 (35), मालवण 707 (19), सावंतवाडी 975 (43), वैभववाडी 236 (9), वेंगुर्ले 617 (10). जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण 35 (1). तालुका निहाय सक्रिय रुग्ण ः देवगड-113, दोडामार्ग-11, कणकवली-119, कुडाळ-90, मालवण-83, सावंतवाडी-79, वैभववाडी-33, वेंगुर्ले-51 व जिल्ह्याबहेरील 4. कणकवलीत कोरोना मृत्यूचे अर्धशतक

कणकवली तालुक्‍यातील दोन व्यक्तींचा आज कोरोनाने मृत्यू झाला. यामध्ये नेहरूनगर येथील 62 वर्षीय, तर वरवडे येथील 72 वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. दोघांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होता. या दोन मृत्यूमुळे कणकवली तालुक्‍यातील कोरोना मृत्यू संख्या 50 झाली आहे. संपादन : विजय वेदपाठक

