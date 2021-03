दिलासादायक; 172 कासव पिल्लांची पावले वेळास समुद्रकिनारी

मंडणगड (रत्नागिरी) : कासवांचे गाव अशी ओळख असलेल्या वेळासकडे कासवांनी काही प्रमाणात पाठ फिरवल्याचे चित्र गेल्या चार वर्षांत निर्माण झाल्याने पर्यावरणप्रेमी नाराज होते. बरेचजण खंत व्यक्त करीत होते. त्यात निसर्ग चक्रीवादळाने गेल्या वर्षी होत्याचे नव्हते केले. यावर्षी कासव विणीचा हंगामही वेळेत सुरू न झाल्याने पर्यावरणप्रेमी चिंतेत होते. मात्र, तेथून सुवार्ता आली. कासवांची 172 पिल्ले समुद्राकडे झेपावली. कासवांची पावले पुन्हा गावी उमटल्याचा आनंद झाला. निर्सग चक्रीवादळानंतर समुद्रातील वातावरणात होत असलेल्या बदलामुळे कासव विणीचा कालावधी पुढे जाणार असल्याचे वाटत असताना यंदा कासव विणीच्या हंगामात वेळास समुद्रकिनारी अंडी घालण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे येथील निसर्ग पूर्वपदावर आल्याचे आश्वासक वातावरण आहे. संरक्षित केलेल्या घरट्यांतून 172 ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या पिल्लांनी समुद्राकडे धाव घेतली. वेळासची ओळख "कासवांचे गाव' अशी झाली आहे. हेही वाचा - कोकणात दहावीच्या परीक्षेसाठी 114 केंद्र सज्ज; यंदा 32 हजार 139 विद्यार्थी बसणार - गेल्या चार वर्षात कासवांनी वेळास किनाऱ्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्यामुळे अंड्यांमध्ये घट व सुमुद्रकिनाऱ्यावरून सागरामध्ये जाणाऱ्या पिल्लांच्या प्रमाणातही घट झाली होती. 2002 पासून वेळास किनाऱ्यावर समुद्री कासवांच्या संवर्धनाचे काम चालू आहे. घोंगावलेल्या निसर्ग चक्रीवादळात निसर्गरम्य वेळास पूर्णतः उद्‌ध्वस्त झाले. किनाऱ्यावरील वाळूतील सुरूचे बन जमीनदोस्त झाले. याच परिसरात ऑलिव्ह रिडले जातीची कासवे नोव्हेंबरमध्ये आपली अंडी घालण्यासाठी येतात; मात्र यावर्षी जानेवारी सुरू झाला तरी ही कासवे फिरवली नव्हती. 6 जानेवारी रोजी या हंगामातील पहिले घरटे सापडल्याने हे चित्र बदलले आहे. दोन महिने उशिराने हंगाम दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होणारा हंगाम यंदा दोन महिने उशिरा जानेवारी महिन्यात सुरू झाला. याचा विपरित परिणामाची शक्‍यता निर्माण झाली होती; मात्र गेल्या दोन महिन्यात समुद्रकिनारी एकूण 37 घरटी संरक्षित करण्यात आली. या घरट्यांमध्ये 3 हजार 984 अंडी संरक्षित करण्यात आली आहेत. यापैकी मार्च महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात 172 पिल्लांना समुद्रात सोडण्यात यश आले आहे. सुमारे चार वर्षानंतर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात अंडी सापडल्याची माहिती वनविभाग मंडणगड यांच्याकडून प्राप्त झाली आहे. एक नजर.. वेळास समुद्रकिनारी अंडी घालण्याच्या प्रमाणात वाढ

येथील निसर्ग पूर्वपदावर आल्याचे आश्वासक वातावरण

वेळासची "कासवांचे गाव' अशी आहे ओळख

6 जानेवारी रोजी पहिले घरटे सापडल्यावर चित्र बदलले संपादन - स्नेहल कदम

