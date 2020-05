ब्रेकिंग - सिधुदुर्गात आणखी एक कोरोना पाॅझिटीव्ह.....

ओरोस (सिधुदुर्ग) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज आणखी एक कोरोना बाधीत रुग्ण आढळून आला आहे. 27 वर्षाच्या या रुग्णांने मुंबई येथून प्रवास केला आहे. कुडाळ तालुक्यातील जांभवडे गावातील हा रुग्ण दिनांक 28 एप्रिलला मुंबईतील परळ येथून जिल्ह्यात दाखल झाला होता. त्यानंतर त्याला कुडाळ येथील संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्यात आले होते. हा तरुण बाधीत क्षेत्रातून आला असल्याने 5 मे 2020 रोजी त्याचा स्वॅब तपासणीसाठी पाठवला होता. त्याचा अहवाल आज आला असून त्याला कोरोनाची लागन झाली असल्याचे समोर आले आहे. सध्या हा रुग्ण जिल्हा रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षामध्ये दाखल आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 झाली असून त्यापैकी 1 रुग्ण बरा होऊन घरी परतला आहे. तर 3 रुग्ण जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात दाखल असून त्यांच्यावर औषधोपचार सुरू आहेत. हेही वाचा- दगड फेकणार्‍यांनाच उधळावी लागली फुले..... जिल्ह्यात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 मळगावात दोन वेळा अशा प्रकारे परप्रांतीय संशयास्पद लोकांना पकडण्यात आले आहेत. मात्र, दोन्ही वेळा पोलिस प्रशासन व आरोग्य प्रशासनाचे स्थानिकांना त्वरित सहकार्य लाभले नाही असा आरोपही समितीच्या काही सदस्यांनी केला आहे. पोलीस प्रशासन महसूल प्रशासन व आरोग्य प्रशासन एकमेकाकडे बोट दाखवत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

