कुणाचा गुलाब ठरला किंग ऑफ द शो ?

रत्नागिरी - रोझ सोसायटीतर्फे आयोजित गुलाब पुष्पप्रदर्शन व स्पर्धेत किंग ऑफ द शोचा मान पराग पानवलकर आणि क्वीन ऑफ द शोचा मान अझिझा गिनीवाले यांच्या गुलाबाला मिळाला. जांभेकर विद्यालयात हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी शेकडो लोकांनी गर्दी केली. अन्य स्पर्धांचा निकाल (अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या क्रमाने)- फुलांसहित कुंड्या - डॉ. शिवानी पानवलकर, रफिका डिंगणकर, अझिझा गिनीवाले. फुलविरहित कुंड्या- शिल्पा पानवलकर, शुभांगी साखळकर, पराग पानवलकर. हॅंगिंग कुंड्या रफिका डिंगणकर, शर्मिली गांगण, विनय गांगण. पुष्परचना - निमिषा शेट्ये, रफिका डिंगणकर, समिता शेट्ये, रफिका डिंगणकर व रसिका तेरेदेसाई. पुष्परांगोळी- सायली शिंदे, शीतल विचारे. रांगोळीने काढलेली फुले- सृष्टी पेटकर. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धासुद्धा आयोजित केली. त्यामध्ये मुलांनी विविध बक्षिसे मिळवली. प्रदर्शन यशस्वी करण्यासाठी गुलाबप्रेमी, जांभेकर विद्यालय, लायन्स क्‍लब, रोटरी क्‍लब आदींचे सहकार्य लाभले. स्पर्धेचा निकाल असा - किंग ऑफ द शो - पराग पानवलकर (डॉ. मुकुंद पानवलकर स्मृती), क्वीन ऑफ द शो - अझिझा गिनीवाले (डॉ. स्मिता पानवलकर स्मृती), उत्कृष्ट लाल गुलाब- ऋचा पानवलकर, पिवळा गुलाब - शौनक पानवलकर, निळसर गुलाब - विनय गांगण, सफेद गुलाब- अझिझा गिनीवाले, गुलाबी गुलाब - अनिस गिनीवाले, केशरी गुलाब - शर्वरी मुळ्ये, पूर्ण उमललेला गुलाब - मुग्धा जोगळेकर, मिनिएचर गुलाब - अनिस गिनीवाले, रफिका डिंगणकर, शिल्पा पानवलकर. द्विरंगी गुलाब- शिल्पा पानवलकर, मुग्धा जोगळेकर, डॉ. शिवानी पानवलकर, फ्लोरिबंडा गुलाब - पराग पानवलकर, दीप्ती फडके, मुग्धा जोगळेकर. नोव्हाईस (नव्याने भाग घेणारे) - अक्षय गिडिये.





Web Title: Parag Panvalkar Rose King Of The Show In Competition Ratnagiri Marathi News