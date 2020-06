त्या जहाजवरील कर्मचाऱ्यांमुळे गणपतीपुळ्याला का भरली धडकी...वाचा

रत्नागिरी : मुंबईतून रत्नागिरीतील जयगडमध्ये दाखल झालेल्या ओएनजीसीच्या शिपमधील चौघांना कोरोनाची लागण झाली. ताप आल्याने शिपमधील केवळ पाचजणांना तपासणीसाठी बाहेर काढण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयात त्यांचा स्वॅब घेतल्यानंतर क्वारंटाईनचा हातावर शिक्का मारणे अनिवार्य होते; मात्र हातावर शिक्का नसल्याने हे गणपतीपुळ्यात गावभर फिरल्याचे समजते. एका सलूनमध्ये केसही कापल्याची चर्चा आहे. आता त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने खळबळ उडाली आहे. आरोग्य यंत्रणेच्या या हलगर्जीपणाचा गणपतीपुळेवासीयांना फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. जयगड येथे 17 जूनला ओएनजीसी जहाजातून आलेल्या चार कामगारांना कोरोनाची लागण झाली आहे, तर एकाचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. त्या चौघांना काल (ता. 19) सायंकाळी उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, स्वॅब घेतल्यावर यापैकी तिघे गणपतीपुळे बाजारात फिरत होते, असे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. या रुग्णांनी गणपतीपुळे येथील एका सलूनमध्ये केस कापल्याचेदेखील बोलले जात आहे. आरोग्य खात्याने या रुग्णांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का न मारल्याने सुरुवातीला ग्रामस्थांच्या ही बाब लक्षात आली नाही. मात्र, आता त्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने खळबळ उडाली आहे. हे पण वाचा - बारावी मराठीसाठी एक ओंजळ ऍपची निर्मिती http:// https://www.esakal.com/kokan/production-ek-onjal-app-12th-marathi-310083 या जहाजावर अनेकजण स्थानिक आहेत. ते अद्याप जहाजामध्येच आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचे काय, ही चूक कोणाची, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. हॉटेल व्यावसायिकाने माहिती का लपवली, असा सवालदेखील उपस्थित करण्यात येत आहे. अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर कर्मचारी हॉटेलमधून पळून जात होते. त्यांना पळून जाण्यासाठी मदतदेखील हॉटेल व्यावसायिकाने केल्याची चर्चा आहे. आरोग्य यंत्रणेमधील या त्रुटीमुळे मोठा घोळ झाला असून अहवाल येण्यापूर्वी हे सर्व गणपतीपुळे भागात फिरल्याने ग्रामस्थांना धडकी भरली आहे.

Web Title: Before the positive report arrives They wandered in Ganpatipule