कणकवलीत "सत्यशोधक' उतरले रस्त्यावर 

कणकवली (सिंधुदुर्ग) - उत्तर प्रदेशतील हाथरस जिल्ह्यात दलित मुलीवर झालेल्या अत्याराचा तीव्र निषेध करत आज सत्यशोधक जनआंदोलन सिंधुदुर्गच्यावतीने येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते प्रांताधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढला. त्यानंतर प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांना निवेदन देण्यात आले. तोंडाला मास्क व सोशल डिस्टन्स पाळत लोकशाही पद्धतीने हा मोर्चा निघाला होता. यावेळी कडक पोलिस बंदोबस्त होता. केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार विरोधात यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तेथील पोलिस यंत्रणेचा निषेध करण्यात आला. या मोर्चात सत्यशोधकचे अंकुश कदम, स्वाती तेली, दीपक दाजी कदम, दीपक जाधव, विवेक ताम्हणकर, विकास कदम, अनघा कदम, सुमित पेडणेकर, महेश पेडणेकर, उषाकिरण सम्राट, निलिमा जाधव, राजेंद्र कांबळे, हनुमान दया आजवेलकर, रोशन कदम, साक्षी जाधव, मोहिनी तांबे, निवृत्ती तांबे, क्रांतीराज सम्राट, कृष्णा जाधव, निलेश जाधव, सुनील कदम, राहुल कदम, रितेश तांबे आदी सहभागी होते. यावेळी प्रांताधिकारी राजमाने यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. घटनेमुळे काळीमा

हाथरस येथील अत्याचाराची घटना मानवतेला काळीमा फासणारी आहे. पिडीतेच्या मृत्यूनंतर तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावणे, तिच्या कुटुंबाला डांबून ठेवणे. हा गुन्हा दाबून टाकण्याचा संतापजनक प्रयत्न असून लोकशाही मूल्यावरच अत्याचार करण्यासारखे आहे. या घटनेनंतर सरकार व प्रशासनाने केलेल्या अमानवी व्यवहाराचा सत्यशोधक जनआंदोलन सिंधुदुर्ग, सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना व सत्यशोधक महिला सभा सिंधुदुर्गच्यावतीने निषेध करीत असल्याचे म्हटले आहे. संपादन - राहुल पाटील

