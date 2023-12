Raigad News : रायगडमध्ये आठवडाभरात एसटी तिकिटासाठी डिजिटल प्रणाली; सुट्या पैशांची कटकट संपणार

raigad within week st ticket digital online payment can be made on upi esakal

सकाळ वृत्तसेवा Raigad News : एसटी प्रवासात सुट्या पैशावरून अनेकदा वाद होतात. अर्ध्या प्रवासातून वाहक उतरवू शकत नाही आणि हा वाद थेट एसटी आगारात पोहोचतो. यावर आता कायमचा तोडगा निघणार आहे. महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळाने डिजिटल प्रणालीद्वारे तिकीट खरेदीचा पर्याय उपलब्‍ध केला आहे. रायगड विभागात पुढील आठवड्यात ही प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. वाहकांसाठी ॲण्ड्रॉईड तिकीट इश्यू मशिन (ईटीआयएम) उपलब्‍ध केले आहे. त्यामुळे प्रवासी क्‍यूआर कोड स्‍कॅन करून यूपीआय पेमेंटद्वारे तिकिटाचे पैसे अदा करू शकतील. आता बहुतांश लोक मोबाईलमधील जी-पे, फोन-पेसारखी अॅप पैशाच्या देवाण-घेवाणीसाठी वापरतात. त्यामुळे एसटी प्रवासातही या प्रणालीचा चांगला वापर होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यात नव्या मशिनमुळे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान रोख पैशांऐवजी यूपीआय, क्यूआर कोड आदी डिजिटल पेमेंटचा वापर करत तिकीट काढता येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अॅण्ड्राईड तिकीट इश्यू मशिन रायगड परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीची सुरुवात अलिबाग- पनवेल या मार्गावर सर्वात आधी सुरू होणार आहे. जिल्ह्यातील हा सर्वात व्यस्त एसटी मार्ग आहे. या मार्गावरील प्रयोगानंतर टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील इतर मार्गावरही स्कॅन कोडद्वारे तिकीट देण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती पेण-रामवाडी येथील विभागीय कार्यालयातून देण्यात आली. वाहकांचा त्रास कमी होणार महामंडळाला मे. ईबिक्सकॅश मोबिलिटी सॉफ्टवेअर लिमिटेड यांच्या सहकार्याने अॅण्ड्राईडवर आधारित डिजिटलची सुविधा असणारे तिकीट मशिन उपलब्‍ध झाली आहे. मशीनमध्ये प्रवासाचे टप्पे टाकल्यानंतर एक स्कॅन कोड येईल, हे कोड प्रवाशांनी स्कॅन केल्यानंतर तिकिटाची रक्कम परिवहन महामंडळाच्या खात्यात रात्री १२.०० वाजण्यापूर्वी जमा होईल. सध्या ही रक्कम तासन्‌तास हिशोब केल्यानंतर वाहकांना बस आगारात जमा करावी लागत असे. यात अनेकवेळा पैसे कमी असण्याचेही प्रकार घडतात. कमी आलेले पैसे वाहकांना आपल्या खिशातून भरावे लागतात. नव्या प्रणालीमुळे सुट्या पैशाच्या कटकटीतून वाहकांचीही सुटका होणार आहे. काळाची गरज ओळखून बदल सध्या सर्वत्र रोखीने व्‍यवहारांची संख्या घटत असल्‍याने काळाची गरज ओळखून महामंडळानेही डिजिटल व्‍यवहाराला चालना देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. तिकिटाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी प्रवाशांना त्‍यांच्‍याकडे उपलब्‍ध असलेल्‍या पेमेंट ॲपचा वापर करता येणार आहे. त्‍यानुसार फोन-पे, गुगल-पे यांसारख्या सर्व यूपीआय पेमेंटसाठी वाहकाकडे असलेल्या अॅण्ड्राईड तिकीट मशिनवर असलेल्या क्यूआर कोडद्वारे पैसे अदा करता येतील. यूपीआय पेमेंटद्वारे क्यूआर कोडच्या माध्यमातून एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बस सेवेमध्ये तिकीट विक्री सुरू केली असून, जास्तीत जास्त प्रवाशांनी सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन एसटी महामंडळातर्फे केले आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान हातात असताना सुट्या पैशांसाठी प्रवासी आणि वाहकांना वाद व्हायचे. आपली सर्वांची लालपरी कात टाकत असून तीने अद्याप तिकीट प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. वाहकांकडे आलेल्या अद्ययावत मशिनद्वारे एटीएम कार्डद्वारेही पेमेंट करता येणार आहे. यासाठीची प्राथमिक तयारी झालेली असून पुढील काही दिवसांतच तिकिटासाठी डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्‍ध होणार आहे. वाहकांनाही हिशेब देणे सोयीचे जाईल. कामात पारदर्शकता येईल. शिवाय यामुळे सुट्यांचा प्रश्‍न मिटणार असून, प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा. - दीपक गोडे, विभाग नियंत्रक, रामवाडी- पेण