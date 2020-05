वैद्यकीय अधीक्षकपदाच्या कार्यभार घेण्यास `यांचा' नकार

दाभोळ ( रत्नागिरी ) - पंकज कदम या विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणी ठपका ठेवलेल्या डॉ. शिवदास चव्हाण यांनी दापोली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकपदाचा कार्यभार घेण्यास नकार दिल्याने तो आता डॉ. महेश भागवत यांचेकडे देण्यात आला आहे. मला केवळ रुग्णांचे स्वॅब घेण्यासाठीच परत दापोली येथे पाठविण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. सर्पदंश झालेल्या टेटवली येथील पंकज याला दापोलीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखले केले होते. यावेळी तेथे त्याला योग्य उपचार न मिळाल्याने अधिक उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात नेताना आले. पण नेत असतानाच पंकजचा 21 ऑगस्ट रोजी मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवदास चव्हाण व स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. बालाजी सगरे यांच्यावर ठपका ठेवत त्यांची तात्पुरती बदली केली होती. मात्र डॉ. शिवदास चव्हाण यांची ग्रामीण रुग्णालय रायपाटण (ता. राजापूर) येथून पुन्हा दापोलीत नियुक्‍ती करण्यात आली. दापोलीचे उपजिल्हा रुग्णालय हे कोव्हीड केअर सेंटर म्हणून जाहीर करण्यात आले असून कोरोना आजाराचे संशयित सर्दी, खोकला, अंगदुखी आदी लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे स्वॅबचे नमुने योग्य रितीने घेण्यासाठी आरोग्य विभागाचे कोल्हापूर येथील आरोग्य उपसंचालक यांनी डॉ. शिवदास चव्हाण यांची पुन्हा दापोली येथे नियुक्‍ती केली होती. डॉ. शिवदास चव्हाण हे ईएनटी सर्जन आहेत. डॉ. चव्हाण यांनी वैद्यकीय अधीक्षकपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास नकार दिला. मला केवळ रुग्णांचे स्वॅब घेण्यासाठीच परत दापोली येथे पाठविण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते येण्यापूर्वी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार भूलतज्ञ डॉ. डी. डी. जाधव यांच्याकडे देण्यात आला होता. पण त्यांनीही या पदावर काम करण्यास नकार दिला आहे. अखेर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक बोल्डे यांनी त्यांच्या दापोली दौऱ्यात उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉ. महेश भागवत यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात अधीक्षकपदाचा कार्यभार सोपविला. सगरे कळंबणीत रुजू

स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. बालाजी सगरे यांचीही बदली आता उपजिल्हा रुग्णालय कळंबणी येथे करण्यात आली असून ते कळंबणी येथे ते रुजू झाले आहेत.



