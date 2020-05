राजापूरात लागला 'या' जागतिकस्तरीय फुलवनस्पतीचा शोध...

राजापूर (रत्नागिरी) : दक्षिण कोकणातील (रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग) कातळ परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये नवनवीन फुलवनस्पतींचा शोध लागला आहे. त्यामध्ये आता नव्या फुलवनस्पतीची भर पडली आहे. ‘लेपिडागॅस्थिस उषाई बोरूडे, गोसावी व चांदोरे’ या नव्या जागतिकस्तरीय फुलवनस्पतीचा शोध लागला आहे. ही वनस्पती कोचवर्गीय प्रजातातील असून या वनस्पतीला ‘उषाई’ हे नाव प्रा. उषा श्रीरंग यादव यांच्या नावावरून देण्यात आले आहे. त्याचे वनस्पतीतील कोशिक विज्ञान आणि वर्गीकरण यामध्ये महत्वपूर्ण संशोधन राहीले आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या तालुक्यातील आबासाहेब मराठे महाविद्यालयातील वनस्पतीशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. अरूण चांदोरे व त्यांचे संशोधक विद्यार्थी देवीदास बोरूडे, प्रतिक नाटेकर, गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी व आर. वाय. के. महाविद्यालय, नाशिक येथील वनस्पतीशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. कुमार विनोद गोसावी यांनी गेल्या तीन वर्षाच्या संशोधनानंतर या वनस्पतीचा शोध लावला आहे. अशी सापडी फुलवनस्पती

तालुक्यातील हातिवले भागातील कातळ परिसरामध्ये फिरत असताना नाविण्यपूर्ण भासणारी ही वनस्पती प्रा. डॉ. चांदोरे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांच्या नजरेस पडली. तिच्याबद्दल कुतूहूल वाटल्याने त्याच्याविषयी माहिती जाणून घेतली असता ही नवीन प्रजाती असल्याचे निदर्शनास आले. त्यातून, या वनस्पतीचे संशोधन आणि अभ्यास केला असता या नव्या फुलवनस्पतीचा शोध लागला. कातळ परिसरातील सर्व्हेक्षणामध्ये ही फुलवनस्पती जैतापूर, कोंबे, देवगड, कुणकेश्‍वर आदी परिसरात आढळल्याचे प्रा. चांदोरे यांनी सांगितले. ‘लेपिडागॅस्थिस उषाई या फुलवनस्पतीची संशोधित वनस्पती म्हणून जागतिक स्तरावर 29 एप्रिल, 2020 लंडन येथून प्रकाशित होणार्‍या किव बुलेटीन या जागतिक दर्जाच्या या नियतकालिकाच्या माध्यमातून नोंद झाली. या संशोधनामध्ये मराठे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी.जी. पवार, डॉ. शरद कांबळे, डॉ. मयुर, रोहित माने, निलेश माधव आदींचे सहकार्य लाभल्याचे प्रा. चांदोरे यांनी सांगितले. ‘लेपिडागॅस्थिस उषाई’ची वैशिष्ट्ये कातळावर पसरट वाढते

मराठीत तिला ‘कोच’ म्हणतात

फुले फिक्कट गुलाबी रंगाची असतात

या वनस्पतीला पहिल्या वर्षी फक्त पाने असतात. दुसर्‍या आणि तिसर्‍या वर्षी फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यात फुले येवून फळे तयार होतात. फळांमध्ये एकच बी असते. त्यानंतर वनस्पती मरते.

पाने आणि फुलांच्या देठाशी असणारी लहान पाने काट्यासारखी टोकदार असतात. भारतामधून 33 प्रजातींची नोंद कोचे या प्रजातीच्या जगामध्ये सुमारे 110 प्रजाती आहेत. त्यापैकी भारतामधून आतापर्यंत 33 प्रजातींची नोंद झाली आहे. ही वनस्पती जमिनीच्या पृष्ठभागावर वाढत असल्यामुळे त्याच्या पानांचे रूपांतर काट्यामध्ये झालेले असल्याने स्थानिक भाषेमध्ये त्याला ‘कोच’ (कोचवर्गीय वनस्पती) असेही म्हणतात.

