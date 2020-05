पुण्यातील "त्या' नर्सना  सावंतवाडीत आणण्यात यश 

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - पुण्यातील डॉक्‍टरकडून पीपीई कीट मागितल्याच्या रागातून उद्धट वागणूक देण्यात आलेल्या "त्या' नर्स मुलींना सावंतवाडीत आणण्यात यश आले आहे. यासाठी येथील भाजपचे पदाधिकारी महेश सारंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सहकार्य केले. पुणे येथील बोरा हॉस्पीटलमध्ये सावंतवाडी तालुक्‍यातील नेमळे, कुणकेरी आणि वेत्ये याठिकाणी राहत असलेल्या मुली काम करत होत्या. कोरोनाच्या काळात रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले किट त्या मुलींनी मागितले होते; मात्र याचा राग मनात धरून तेथील डॉक्‍टरने संबंधित मुलींना अश्‍लील भाषेत विचारणा केली तसेच त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देऊन खोली खाली करण्यास सांगितले. हा व्हिडीओ लगेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यानंतर या सर्व प्रकरणात सर्वस्तरातून संबंधित डॉक्‍टरवर टीका करण्यात आली होती. राहण्याची व्यवस्था पुण्यामध्ये व्हावी, यासाठी खासदार विनायक राऊत, महेश सारंग व इतर काही लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले होते. यानंतर महेश सारंग यांनी आपल्या सहकाराकडे त्यांच्या मुलींची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची संपर्क साधून आज या मुलींना येथे आणण्यात आले.

