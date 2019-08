चाकरमान्यांच्या स्वागतासाठीच्या फलकांवरून स्वाभिमानचे नाव गायब 

कणकवली - खासदार नारायण राणे हे महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे विलीनीकरण करून भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. गणेशोत्सवातील चाकरमान्यांच्या स्वागतासाठी राणे समर्थकांनी जिल्हाभरात उभारलेल्या स्वागत फलकांवरून काही ठिकाणी स्वाभिमान पक्ष आणि चिन्ह गायब झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राणेंचा भाजपप्रवेश निश्‍चित मानला जात आहे. राणेंचा राजकीय प्रवास शिवसेनेपासून सुरू झाला. त्यांनी 40 वर्षे शिवसेनेत विविध पदांवर तसेच सत्तेत मंत्री ते मुख्यमंत्री अशी वाटचाल केली. त्यानंतर 2005 मध्ये राणेंनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तेथेही महसूल, उद्योगमंत्री पदे मिळाली. कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला; तरीही भाजपचा सहयोगी पक्ष म्हणून महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष आणि स्वतः ते खासदार झाले. आता ते पक्ष भाजपमध्ये विलीन करतील अशी चर्चा सुरू आहे. याचे पडसाद जिल्ह्याच्या राजकारणात दिसत आहेत. राणे भाजपमध्ये प्रवेश करीत असताना त्यांचे समर्थक अर्थात कॉंग्रेसच्या एबी फॉर्मवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत विजयी झालेले सदस्य नेमकी काय भूमिका घेणार, प्रवेश केला, तर भाजपचा वेगळा गट म्हणून राहणार का, असे अनेक प्रश्‍न राजकीय विश्‍लेषकांसमोर आहेत; मात्र याचे उत्तर राणेंच्या भाजप प्रवेशानंतर मिळेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. गणेशोत्सव स्वागतासाठी राणेसमर्थक नेत्यांचे स्वागत फलक ठिकठिकाणी लागले आहेत; मात्र यावर स्वाभिमान पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गायब आहे. यामुळे राणेंचा भाजप प्रवेश पुढच्या काही दिवसांत होईल, अशी चर्चा आहे.

