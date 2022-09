देवभोळी चंडपत्नी

Government job : या बँकेत विविध पदांवर परीक्षेविना भरती

मुंबई : सरकारी नोकरी शोधत असलेल्या लोकांसाठी बँकेत नोकरीची मोठी संधी आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने स्पेशलिस्ट श्रेणी अंतर्गत विविध पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. सीबीआयने एक्सपिरियन्स प्रोफेशनलसाठी भरती जाहीर केली आहे. यामध्ये IT, Economist, Data Scientist, Risk Manager, IT SOC विश्लेषक, IT सुर