थोर भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांच्या कर्तृत्वाला सलाम करण्यासाठी दरवर्षी २२ डिसेंबर हा त्यांचा जन्मदिवस ''राष्ट्रीय गणित दिवस'' म्हणून साजरा केला जातो. भारत सरकारने २६ फेब्रुवारी २०१२ ला राष्ट्रीय गणित दिवस म्हणून जाहीर केला. श्रीनिवास रामानुजन यांची १३५वी जयंती ''राष्ट्रीय गणित दिवस'' म्हणून साजरी करत आहोत. त्या निमित्ताने श्रीनिवास रामानुजन यांच्याविषयी ...



-जे. एम. पाटील

बॅ. नाथ पै विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज हर्चे.

थोर गणिततज्ञ श्रीनिवास रामानुजन

श्रीनिवास रामानुजन यांचा जन्म २२ डिसेंबर १८८७ ला तमिळनाडू राज्यातील तंजावर जिल्ह्यात इरोड या गावी झाला. त्यांच्या आईचे नाव कोमलताम्मल तर वडिलांचे नाव श्रीनिवास अय्यंगर. अत्यंत गरीब परिस्थितीत वाढलेल्या रामानुजन यांचा लहानपणापासूनच गणिताकडे विशेष ओढा होता. आर्थिक परिस्थितीमुळे ते गणित सोडवण्यासाठी कागदाचा वापर न करता पाटीचा वापर करत. गणितात ते अतिशय हुशार होते. एखादे गणित ते अनेक पद्धतीने सोडवत होते. ते एखाद्या गणितात किंवा प्रमेयात इतके हरवून जायचे की, तहानभूक विसरत. कधी उत्तर मिळायचे तर कधी नाही. झोपलेले असतानाही ते गणिताचा विचार करत असत. झोपेतून जागे झाल्यावर कठीण गणित व सूत्रे लिहीत. रामानुजन स्वतः लोकांना सांगत की, कुलदेवी नायगिरी स्वप्नात येऊन गणित सोडवण्यास मदत करते.

१३ वर्षांचे असताना कोणत्याही मदतीशिवाय त्रिकोणमितीचा अभ्यास करत होते. अनेक प्रमेय व नवीन सूत्रे यांची मांडणी केली. सहाव्या वर्गात असतानाच २, या संख्यांची कोणत्याही दशांशस्थळापर्यंत ते किंमत काढून दाखवत. याच काळात त्यांनी जॉर्ज कार या गणितीच्या A synopsis of Pure ''Mathematics'' या ग्रंथाचे अत्यंत थोड्या अवधीत पूर्ण अध्ययन केले. कित्येक हजार गणिती सुत्रे असणारे हे पुस्तक त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारे ठरले. श्रीनिवास रामानुजन यांनी वयाच्या दहाव्या वर्षीच प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून संपूर्ण जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. शालेय स्तरावर शिक्षण घेत असतानाच ते महाविद्यालयीन गणिताचा अभ्यास करत असत. रामानुजन यांचे गणित विषयाची आवड, प्रेम इतके होते की विज्ञान, भाषा अशा इतर विषयांच्या तासातही गणित सोडवत होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, अकरावीत गणित विषयात पूर्ण गुण मिळाले व इतर विषयात नापास झाले. परिणामी, शिष्यवृत्ती बंद झाली. गरिबीमुळे त्यांना शिक्षण सोडणे भाग पडले.

त्यांनी मद्रास पोर्ट ट्रस्टमध्ये लिपिक म्हणून नोकरी मिळवली. लिपिक म्हणून काम करताना उर्वरित वेळेत ते गणितातील अत्यंत कठीण प्रेमये सोडवत असत. वयाच्या २३व्या वर्षी ''Properties of Bernoulli Numbers'' हा शोधनिबंध Journal of Indian Mathematical Society मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यांचे गणिती सिद्धांत व सुत्रे अनेकांच्या सहकार्यामुळे केम्ब्रिज विद्यापीठातील जगविख्यात गणिती प्रा. हार्डी यांच्यापर्यंत पोहचले. प्रा. हार्डी अतिशय प्रभावित झाले. त्यांना केम्ब्रिज विद्यापीठात येण्याचे निमंत्रण दिले. त्यांनी मद्रास विद्यापीठाकडून त्यांच्या कुटुंबीयांचा चरितार्थ चालेल एवढी रक्कम कुटुंबीयांना देण्याची आणि रामानुजन यांच्या इंग्लंडला येण्याची तरतूद केली. त्यामुळे ते प्रगत अभ्यासासाठी १९१४ मध्ये केम्ब्रिज विद्यापीठात पोहचले.

प्रा. हार्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन वर्षातच रामानुजन यांच्या गणितातील अनेक सिद्धांतांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली. त्यांच्या संशोधनकार्याचा सन्मान म्हणून लंडनच्या Royal Mathematical Society ने त्यांना फेलोशिप दिली. हा सन्मान मिळवणारे ते पहिले भारतीय. श्रीनिवास रामानुजन यांनी mathematical analysis, number theory, infinite series, continued fractions, Mock theta functions, partition formulae, Eliptic integrals, Riemann series, Ramanujan numbers इत्यादी विषयांवर संशोधन केले.

इंग्लंडमधील हवामान न मानवल्याने ते आजारी पडले. उपचारावेळीही गणिताच्या अभ्यासात खंड नव्हता. हॉस्पिटलमध्ये प्रा. हार्डी रामानुजन यांना भेटायला गेले. त्यांच्या टॅक्सीचा क्र. १७२९ होता. त्याबाबत प्रा. हार्डी म्हणाले १७२९ ही संख्या नीरस आहे. क्षणार्धात रामानुजन म्हणाले १७२९ ही एक मनोरंजक संख्या आहे ती १७२९= १०३ +९३, १७२९= १२३ +१३ अशी लिहिता येते. ही संख्या हार्डी - रामानुजन संख्या म्हणून ओळखली जाते. दुर्दैवाने रामानुजन यांचा आजार वाढत गेला, मायदेशी आले. अखेर २६ एप्रिल १९२० ला वयाच्या अवघ्या ३३ व्या वर्षी या गणिती सूर्याचा अवेळी सूर्यास्त झाला.

