वीजेच्या धक्क्याने जखमी तरुणाचा अखेर मृत्यू

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळताच रणवीर रडला, दीपिकाला म्हणाला लक्ष्मी!

Ranveer Singh Become Emotional After Receiving Filmfare Best Actor : बाॅलीवूड अभिनेता रणवीर सिंग आपल्या उत्कृष्ट अभिनयाबरोबरच फॅशन सेन्ससाठी ओळखला जातो. नुकतचं अभिनेत्याला ६७ व्या फिल्फफेअर पुरस्कार सोहळ्यात (Flimfare Awards 2022) '८३' चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार प्रदान