पंचमहाभुतांच्या मंत्रांनी सागराला मानवंदना

Jalgaon : शिरूड येथील 2 तरुणांचा सुरत येथे अपघाती मृत्यू

शिरूड (जि.जळगाव) : येथील दोन तरुणांचा सुरत येथील पांडेसरी भागात निर्मानाधीन इमारतीमध्ये काम करीत असताना १६ व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैव घटना शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी अकराच्या सुमारास घडली.