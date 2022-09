सागरी सुरक्षेसाठी मच्छीमारांना क्युआरकोड

यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू; एफआरपी झाला निश्चित

मुंबई : यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्यातील ऊस लागवडीचा आढावाही घेण्यात आला. (Maharashtra sugarcane crushing season will start from October 15 FRP is fixed)