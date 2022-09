तळसरचा बेपत्ता तरुण निघाला चोरटा

गिधाडांना मुंबईचा लचका तोडू देऊ नका; उद्धव ठाकरेंचा शिवसैनिकांना आवाहन

मुंबई : गिधाडांना लचका तोडू देऊ नका, असं शिवसेनेच्या गटनेत्यांना आवाहन करताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुंबईतील नेस्को सभागृहात आज शिवसेनेचा मेळाव्यात ते बोलत होते. (Dont let the vultures break Mumabi Uddhav Thackeray appeal to Shiv Sainiks over BJP)