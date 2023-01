पुरस्कारासाठी आवाहान

rat२०४२.txt

मतदार मित्र पुरस्कारासाठी आवाहन

रत्नागिरी ः लोकशाहीचा ढाचा अबाधित राखण्यासाठी निवडणुका, मतदान, मतदार नोंदणी या अत्यावश्यक बाबी आहेत. निवडणुका निःपक्षपाती आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे ही निवडणूक कार्यालयाची जबाबदारी आहे. मात्र ही जबाबदारी पार पाडत असताना प्रसारमाध्यमांचे आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांचे निवडणूक आयोगाला सहकार्य लाभत असते. हे लक्षात घेऊन यंदापासून राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने पत्रकार आणि सामाजिक संस्थांना पुरस्कार जाहीर केले आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली. मतदार नोंदणी, मतदान, निवडणुका यासंबंधी माहितीचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी निवडणूक वार्तांकन पुरस्कार दिला जाणार आहे. तर मतदार जागृतीसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ''मतदार मित्र पुरस्कार दिला जाणार आहे. दहा हजार रुपये रोख आणि मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप असेल. हे पुरस्कार २५ जानेवारीला राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या कार्यक्रमात वितरित केले जातील. पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्था या पुरस्कारासाठी स्वतः अर्ज करू शकतात. त्याकरीता मतदार नोंदणी, मतदान, निवडणुका यासंबंधी गेल्या वर्षभरातील आपल्या कार्याची अहवाल स्वरुप माहिती आणि छायाचित्रांसह आपला अर्ज democracybook२०२२@gmail.com या ई मेल आयडीवर अर्ज पाठवावा असे आवाहन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, रत्नागिरी यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय मतदार दिन बुधवारी

रत्नागिरी : १३ वा राष्ट्रीय मतदार दिवस बुधवारी (ता.२५) राज्यस्तर, जिल्हास्तर व मतदान केंद्र स्तरावर साजरा करावयाचा आहे. १३ व्या राष्ट्रीय मतदार दिवसासाठी ''Nothing like voting. I vote for sure'' व माझं मत माझं भविष्य हा विषय (Theme) भारत निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त लोकशाहीवर निष्ठा ठेवण्याची शपथ सर्व मतदारांना दिली जाते. यावर्षी २५ जानेवारीला सर्व कार्यालयात शपथ घेण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, असे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी कळविले आहे.