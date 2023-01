By

ऑनलाईन फार्मसीच्या मर्यादा

लीड

ई-कॉमर्स उद्योग भारतात विकासाच्या शिखरावर पोहोचला आहे. आज आपणास बाजारामध्ये विविध ऑनलाईन फॉर्मसी कंपन्या व्यवसाय करत आहेत. २०२१ मध्ये भारतीय औषध बाजार हा ४१ अब्ज US डॉलर इतका होता. भारत हा औषधनिर्मिती क्षेत्रात जागतिक क्रमवारीत सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अलीकडील आरोग्यविषयक विकासांपैकी एक म्हणजे ऑनलाईन फार्मसी आता ग्राहकांना आपले लक्ष्य करू पाहत आहेत. हे ग्राहकांसाठी जरी सोयीचे असले तरी, यामध्ये असणाऱ्या विविध त्रुटींमुळे ते तितकेच जीवघेणे किंवा आरोग्याला अपायकारक ठरू शकते. प्रचंड गोंधळात व विरोधात स्थपित झालेल्या आणि कोरोना काळामध्ये वाढीस आलेल्या ऑनलाईन फार्मसीकडे आता ग्राहक पाठ फिरवताना दिसत आहेत. याची विविध कारणे आहेत. जरी ऑनलाईन फार्मसी उद्योग हा बाहेरील देशात वाढत असला तरी भारतामध्ये त्याची व्याप्ती त्या मानाने झालेली दिसून येत नाही. ऑनलाईन फॉर्मसीमुळे उद्भवू शकणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लागणारे कायदे आपल्या देशात अद्यापही सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहेत.

- डॉ. अमोल ब. खाडे, प्राचार्य, इंदिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, साडवली, रत्नागिरी

फार्मासिस्ट हा केवळ औषध विक्रेता नसून तो एक चांगला रुग्ण समुपदेशक म्हणून काम करत असतो. ऑनलाईन फॉर्मसीमध्ये ग्राहक-डॉक्टरने दिलेले prescription अपलोड करून लागणारी औषधे ऑर्डर करतात. यामध्ये सर्वात मोठी अडचण अशी असते की, ग्राहक आणि ऑनलाईन असणारा औषध विक्रेता हे दोघे समोरासमोर नसतात. यामुळे चुकीचे औषधे देणे, चुकीचा डोस घेणे, self medication (वैद्यकिय सल्याशिवाय), औषधे चुकीच्या पध्दतीने घेणे, औषध हे रुग्णांकडून योग्य मात्रेमध्ये, योग्य वेळी आणि योग्य प्रकारे घेणे गरजेचे असते. असे झाले नाही तर ते बऱ्याच वेळी अपायकारक किंवा रुग्णाच्या जीवावर देखील बेतू शकते. भारतात औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने (डी आणि सी/ड्रग आणि कॉस्मेटिक अॅक्ट) कायदा, १९४०; डी आणि सी नियम, १९४५; फार्मसी कायदा, १९४८; आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, २००० संपूर्ण देशभरात सुरक्षित, प्रभावी आणि दर्जेदार औषधे वितरीत करण्यासाठी औषधांची आयात, उत्पादन आणि वितरण नियंत्रित करते आणि नियंत्रित करते. सध्या मंजूरी प्रलंबित असलेल्या मसुदा नियमांशिवाय भारतात ई-फार्मसी कंपन्यांसाठी कोणतीही ठोस नियामक चौकट नाही आणि त्यामुळे या कंपन्या ऑफलाईन कायद्याचे पालन करतात. योग्य नियम आणि नियमांच्या अभावामुळे भारतातील ई-फार्मसी क्षेत्रांच्या एकूण बाजार वाढीवर गंभीर परिणाम झाला आहे आणि अनेक मोठ्या गुंतवणूकदारांना वेठीस धरले आहे. सध्याच्या डी आणि सी कायद्यानुसार फार्मासिस्टकडे वैध परवाना आणि औषधांची सुरक्षितपणे साठवणूक आणि विक्री करण्यासाठी नोंदणीकृत जागा असणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच ई-फार्मसी कंपन्या केवळ भारतात भौतिक परिसर असल्यासच काम करू शकतात.

भारतामध्ये औषधांच्या आंतरराज्यीय विक्रीसंबंधीचे नियम चांगले स्थापित केलेले नाहीत आणि त्यामुळे एका विशिष्ट राज्यात वैध असलेली औषधे दुसऱ्या राज्यात अवैध मानली जातात व त्यासाठी केंद्रीय स्थरावर कोणताही ठोस कायदा नाही. मुंबई अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) द्वारे अशाच प्रकारची घटना आधीच नोंदवण्यात आली आहे आणि ई-फार्मसी कंपन्यांमध्ये फार्मसीचे मोठे नेटवर्क एकाच प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित केल्यामुळे अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे स्त्रोतांचे कठोर निरीक्षण, ही औषधे कोणती, कोठून खरेदी केली जातात किंवा कुठे वितरित केली जातात, हे या क्षेत्राची कमकुवत बाब असणार आहे.

औषध वितरणापूर्वी पैसे मिळवणे ही भारतीय कायद्यातील आणखी एक संदिग्धता आहे. काही कायदे असे सांगतात की औषधाची डिलिव्हरी झाल्यानंतरच पैसे गोळा केले जावेत आणि ई-फार्मसी कंपन्यांना कायद्याच्या उल्लंघनासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते. कारण ते क्रेडिट, डेबिट पेमेंट आणि मोबाइल वॉलेटद्वारे पेमेंट यासारख्या विविध पेमेंट पद्धती ऑफर करतात. कायद्याच्या अंतर्गत शेड्यूल एच आणि एक्स औषधांचा सामना करण्यासाठी सर्वसमावेशक नियामक फ्रेमवर्क आवश्यक आहे. ही औषधे फक्त फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच विकली जाऊ शकतात. ज्यात वैध प्रिस्क्रिप्शन हातात आहे, कारण यामध्ये अँटीबायोटिक्स आणि सवय निर्माण करणारी औषधे समाविष्ट आहेत. ई-फार्मसीसह, वेबसाइट पोर्टलवर एक प्रिस्क्रिप्शन अनेक वेळा किंवा वेगवेगळ्या ऑनलाईन फॉर्मसी स्टरेला अपलोड केले जाण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या घटना वाढू शकतात.

रुग्णाची ओळख हे आणखी एक आव्हान आहे. कारण औषधांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी वेबसाईटवर अपलोड केल्यावर प्रिस्क्रिप्शनची सत्यता शोधणे खूप कठीण होईल आणि अल्पवयीनांना औषधांच्या विक्रीशी संबंधित असे कोणतेही नियम नाहीत.

आत्तापर्यंत, असेंबलिंग स्तरावर बारकोडिंगसाठी कोणतीही चौकट नाही, आणि हे औषधांच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी अडथळा ठरू शकते. सरकारने या प्रकरणात पाऊल टाकले पाहिजे आणि डेटा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता वाढवण्यासाठी औषध वितरणाच्या ऑनलाइन पद्धतीसाठी बारकोडिंग अनिवार्य केले पाहिजे. ई-फार्मसी कंपन्यांचे उद्दिष्ट जरी देशभरातील बहुसंख्य जनतेला उत्तम आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे असले तरी खराब कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्ससह आणि तापमानाचा मागोवा नसल्यामुळे, ई-फार्मसी स्टोअर क्षेत्रे ग्रामीण भागात लोकसंख्येला कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता असलेल्या वस्तूंची योग्य सेवा देऊ शकत नाहीत. ई-फार्मसी क्षेत्रांनी वाढवलेल्या आकर्षक सवलती आणि ऑफरचा ऑफलाइन बाजाराच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. वेगवेगळ्या संघटनांनी डी आणि सी कायद्यावर भर दिला आहे, जे व्यक्त करते की विशिष्ट औषधे प्रिस्क्रिप्शनसह स्पष्टपणे विकली जाऊ शकतात आणि ई-ड्रग स्टोअर्सद्वारे औषधांची घरपोच वाहतूक या मानकांच्या विरुद्ध आहे.

अशी आहेत कारणे...

ऑगस्ट २०१८ मध्ये मसुदा जारी केल्यामुळे, केंद्राने डिसेंबर २०१८ पर्यंत अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची घोषणा केली होती आणि नंतर ३१ जुलै २०१९ पर्यंत अंतिम मुदत वाढवली होती; परंतु या मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रकाश कधीच दिसला नाही. फार्मास्युटिकल्स विभागाद्वारे सुरू केलेली प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना, आपल्या देशात औषधांच्या किमती वाढवण्याच्या समस्यांचे निराकरण करत आहे. जनऔषधी कार्यक्रमात शिक्षणाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे, जेनरिक औषधांबद्दल असणारे गैरसमज व अपप्रचार दूर करणे आणि औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता परवडणाऱ्या किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. एकंदरीतच ठोस कायदे, नियमांचा अभाव तसेच पुरेसे नसणारे रुग्ण समुपदेशन इत्यादी करणांमुळे ऑनलाईन फॉर्मसी प्रणालीचा प्रभावी वापर कमी होताना दिसत आहे.