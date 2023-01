चिपळुणातील पुराचे खापर विनाकारण कोळकेवाडी धरणावर

लेख क्र..३

पावसाळ्यात कोळकेवाडी धरणात अतिरिक्त पाणी येऊ लागले तर केवळ विद्युतगृहातून ते पाणी सोडून विद्युतनिर्मिती करणे आणि नियंत्रित स्वरूपात पाणी वाशिष्ठी नदीमध्ये सोडणे हा एकच पर्याय उरतो आणि तोच सर्वात सुरक्षित पर्याय असतो. याच पर्यायाचा अवलंब करून २२ जुलैला कोळकेवाडी वीजगृहातून केवळ ८४०० क्युसेक इतक्या मर्यादेने पाणी सोडून विद्युतनिर्मिती करण्यात आली आणि पुराचा लोंढा कोळकेवाडी धरणाच्या मागे तात्पुरता अडवून धरण्यात आला अन्यथा चिपळूणच्या पुरात आणखी भरच पडली असती.

- दीपक मोडक

अध्यक्ष, धरण सुरक्षा आणि पुनर्स्थापना समिती (जागतिक बँक), पुणे विभाग

सभासद, धरण सुरक्षा समिती गोवा

माजी मुख्य अभियंता जलविद्युत प्रकल्प, महाराष्ट्र

पुराचे खापर विनाकारण कोळकेवाडी धरणावर

२२ जुलै २०२१ ला चिपळूणला आलेल्या पुराबद्दल अद्याप कोयना प्रकल्पाला दोष दिला जातो. वास्तविक कोळकेवाडी विद्युतगृहातून सोडलेले पाणी हे कोयना प्रकल्पाचं नसून स्थानिक नाल्यातून आलेला पुराचा लोंढा आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे आणि कोळकेवाडी धरणाने हा लोंढा थोपवून पुराची तीव्रता थोडीफार का होईना कमीच केली आहे. कोयना प्रकल्पाच्या १/२ आणि ४ टप्प्याच्या वीजगृहांतून सोडलेलं पाणी कोळकेवाडी धरणात तात्पुरते साठवण्यात येते. कोळकेवाडी धरण बोलादवाडी नाल्यावर बांधले असून धरणाचे स्वत:चे पाणलोटक्षेत्र २५.४० चौरस किलोमीटर आहे. कोळकेवाडी धरणाची साठवण क्षमता ही केवळ १.३५ टीएमसी एवढीच आहे आणि ती कोयना प्रकल्पाच्या १/२ आणि ४ टप्प्यातून विसर्जित होणाऱ्या‍ पाण्याच्या प्रमाणातच ठेवण्यात आली आहे. यामुळे कमीत कमी क्षेत्र बुडेल. कोयना १/२ आणि ४ टप्प्याचे वीजनिर्मितीनंतर कोळकेवाडी धरणात येणारे पाणी वापरून कोळकेवाडी वीजगृहातून वीजनिर्मिती केली जाते. २० ते २३ जुलै या तीन दिवसांत कोयना टप्पा १/२ आणि टप्पा ४ यामधून सरासरी ६०० क्युसेक (घनफूट प्रती सेकंद) इतकंच पाणी येत होते.

कोळकेवाडी धरणात पावसाळ्यात बोलादवाडी नाल्याच्या २५.४० चौरस किलोमीटर पाणलोटातील पाणी येते. या खेरीज वाशिष्ठी नदीवर पोफळी गावाजवळ एक बंधारा (वाशिष्ठी डायव्हरशन वियर) बांधला असून या बंधाऱ्यात येणारे पाणी एका बोगद्याद्वारे कोळकेवाडी धरणामध्येच सोडले जाते. या खेरीज पोफळीजवळ आणखी एक नाला स्वतंत्रपणे वाहत असून त्याचे पाणलोट क्षेत्रदेखील खूप मोठं आहे. हा नालादेखील वळवून (मॉन्सून इन्टेक विअर) याचं पाणी कोळकेवाडी धरणात सोडले जाते. कोळकेवाडी पाणलोट क्षेत्रात २२ जुलै २०२१ च्या रात्री ३५५ मिलिमीटर आणि जवळच पोफळी येथे याचं दिवशी ५५५ मिमी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी झाली. हे सर्व पाणी एकाचवेळी कोळकेवाडी धरणामध्ये आले आणि कोळकेवाडी धरणातील पाण्याची पातळी अचानक वाढू लागली.

तारखेनुसार पाऊस अन् २४ तासांतील पाण्याचा विसर्ग

तारीख २४ तासांतील पाण्याचा विसर्ग

Date Rainfall २४ hours average discharge in cuses

Koyna Navaja Mb''shwar Pophali Kolkewadi Stage १/२ Stage ४ Inflow to Kolkewadi from Koyna Stage ३ to Washishthi Spill of Koyna in Krishna

२०-Jul ८९ १५२ ११३ १२० १३५ ६०३ ५६ ६५९ ३०७५ ०

२१-Jul १०९ १४८ १४० ३२१ १०२ ३८७ ० ३८७ ३०४७ ०

२२-Jul ३४७ ४२७ ४२४ ५५५ ३५५ ३४४ ११३ ४५७ ८६२३ ०

२३-Jul ६१० ७४६ ५५६ १३४ ४२२ ३१७ ० ३१७ ४४१० २६३०

२४-Jul २०४ २०७ २८७ ६५ ८७ ३१२ ० ३१२ १९०५ ४८४३०

२५-Jul १०८ ११० १७३ ७० ६२ ३२१ ० ३२१ २०५१ ३३१८२

कोळकेवाडी धरणाला स्वतंत्र सांडवा असून, त्यावर तीन दरवाजे आहेत; मात्र गेल्या २५-३० वर्षांत सांडव्याची दारे उघडण्यात आली नाहीत. कारण, येणारे सर्वच पाणी हे विद्युतगृहातून सोडून वीजनिर्मिती करणे सुरक्षित आणि किफायतशीर असते. केवळ याच कारणामुळे गेल्या २५ ते ३० वर्षांत कोळकेवाडी धरणाच्या सांडव्याचे वक्र दरवाजे उघडण्यात आले नाहीत. त्यामुळे बोलादवाडी नाला गेली कित्येक वर्ष पूर्णपणे कोरडा आहे. याचा फायदा घेऊन हा नाला वाशिष्ठी नदीला मिळेपर्यंत या लांबीत अनेक वाड्यावस्त्यांनी (उदा. सुतारवाडी, भराडे, पेढांबे, खडपोली, कान्हे-पिंपळी) पात्रात घरं बांधली आहेत, गोठे बांधले आहेत आणि शेतीदेखील केलेली आहे. त्यामुळे कोळकेवाडी धरणाच्या सांडव्याचे दरवाजे आता उघडले तर ही सर्व अतिक्रमित वस्ती वाहून जाण्याची शक्यता आहे आणि त्यात खूप पशुधन आणि माणसे मृत्युमुखी पडण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन कोळकेवाडीचे वक्र दरवाजे उघडले जात नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यात कोळकेवाडी धरणात अतिरिक्त पाणी येऊ लागले तर केवळ विद्युतगृहातून ते पाणी सोडून विद्युतनिर्मिती करणे आणि नियंत्रित स्वरूपात पाणी वाशिष्ठी नदीमध्ये सोडणे हा एकच पर्याय उरतो आणि तोच सर्वात सुरक्षित पर्याय असतो. याच पर्यायाचा अवलंब करून २२ जुलैला कोळकेवाडी वीजगृहातून केवळ ८४०० क्युसेक इतक्या मर्यादेने पाणी सोडून विद्युतनिर्मिती करण्यात आली आणि पुराचा लोंढा कोळकेवाडी धरणाच्या मागे तात्पुरता अडवून धरण्यात आला अन्यथा चिपळूणच्या पुरात आणखी भरच पडली असती. उलट कोळकेवाडी धरणाने चिपळूणचा पूर काही प्रमाणात का होईना कमी राखण्यास मदतच केली आहे.

कोयना जलाशयातून सोडलेल्या पाण्याने वीजनिर्मिती सुरू असता पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातून एकत्रित पाणी सोडले तर कोळकेवाडी जलाशयात किती पाणी येईल, याचा हिशेब करून पहिल्या टप्प्याच्या प्रत्येक युनिटचा जास्तीत जास्त विसर्ग ५३८.६२ क्युसेक असून, दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रत्येक युनिटचा जास्तीत जास्त विसर्ग ६१५.५७ क्युसेक आहे. आठही जनित्रे एकावेळी सुरू केली तरीदेखील कोळकेवाडी धरणात (५३८.६२ x ४ आणि ६१५.५७ x ४) सारा मिळून ४६१७ क्युसेक इतकाच विसर्ग येईल. चौथ्या टप्प्यातदेखील चार युनिटस् असून प्रत्येक युनिटचा जास्तीत जास्त विसर्ग १९४२ क्युसेकइतका आहे. ही चारही युनिट एकावेळेस सुरू केली तरी कोळकेवाडी धरणात जास्तीत जास्त विसर्ग ७७६८ क्युसेक इतका येईल.

कोळकेवाडी विद्युतगृहात ४ युनिट असून, प्रत्येक युनिटचा जास्तीत जास्त विसर्ग २९०० क्युसेक आहे. अर्थातच, सर्व युनिट एकावेळी पूर्ण क्षमतेने सुरू केली तर बाहेर पडणारा विसर्ग ११ हजार ६०० क्युसेक इतका होईल. पोफळी आणि अलोरे या दोन्ही विद्युतगृहांची सारीच युनिट एकाचवेळी क्वचितच ऐन उन्हाळ्यात विजेची जास्तीत जास्त मागणी असताना चालवली जातात. पावसाळ्यात ती बऱ्याचवेळा बंदच असतात. कारण, या वेळी विजेची मागणी नसते. तरीही आकडेमोडीसाठी गृहित धरू की, दोन्ही विद्युतगृहे पूर्ण क्षमतेने चालवली जात आहेत. अशावेळी कोळकेवाडी धरणात एकावेळी जास्तीत जास्त १२ हजार ३८५ विसर्ग येऊ शकेल; पण एकावेळी एवढा विसर्ग येऊ देऊन चालणार नाही. कारण, हाच विसर्ग वापरून कोळकेवाडी धरणातून वीजनिर्मिती केली जाते आणि कोळकेवाडी वीजगृहाचा विसर्ग जास्तीत जास्त ११ हजार ६०० इतका आहे. म्हणजेच कोयना जलाशयाचा १२ हजार ३८५ इतका महत्तम विसर्ग कोळकेवाडी धरणात आला तर धरण भरून भिंतीवरून पाणी नदीत वाहायला लागेल. २७, २८ आणि २९ ऑगस्ट २०२१ या तीन दिवसात कोयना प्रकल्पात जास्ती प्रमाणात वीजनिर्मिती केली आहे. त्या वेळी कुठेही पाऊस नव्हता. त्या वेळी वीजगृहातून वाहणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग महत्तम असूनसुद्धा नदीपात्राबाहेर कुठेही पाणी आल्याचे किंवा पूर आल्याचे ऐकिवात नाही.



कोळकेवाडी वीजगृहाची वीजनिर्मितीची आणि पाण्याच्या विसर्ग



तारीख कोळकेवाडी पोफळी अलोरे पाऊस

निर्मितीचे तास निर्मिती दशलक्ष युनिट विसर्ग क्युसेक निर्मिती दशलक्ष युनिट निर्मिती दशलक्ष युनिट पोफळी कोळकेवाडी

२७/०८/२१ २४ ३.६३२ ५४९ ५.६९ ३.६३२ २१ ९

२८/०८/२१ २४ ५.२७४ ७९७ ६.५०५ १७.६७४ १ १६

२९/०८/२१ २४ २.६९२ ४०७ ६.०६ ५.०९७ ५ ०

या विवेचनावरून हे लक्षात येईल की, कोयना प्रकल्पाच्या नित्य वीजनिर्मितीमुळे कोळकेवाडी धरणातून ८०० ते १००० क्युसेक्स इतपतच विसर्ग जातो. पावसाळ्यात मात्र सर्व पाणलोटातून कोळकेवाडी धरणामागे येणाऱ्या पाण्यामुळे हा विसर्ग वाढवून ८६०० क्युसेकपर्यंत न्यावा लागला. तरीदेखील नदीतील पुराचा एकूण विसर्ग तीन लक्ष क्युसेक या हिशेबाने कोळकेवाडीचा विसर्ग अतिशय नगण्य असून त्यामुळे पूर येण्याची कोणतीही शक्यता नाही आणि पुरात वाढ होण्याचीदेखील शक्यता नाही; मात्र कोळकेवाडी धरण नसते तर कोळकेवाडीच्या पाणलोटात येणारे पाणी कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय वाशिष्टी नदीला मिळाले असते आणि पुराची तीव्रता आणखी वाढली असती.