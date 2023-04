By

प्रसाद जोग

कर सल्लागार उद्योजकांचा आधार

एप्रिल महिना सुरू झाला असून, नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. या महिन्यात बीए, बीकॉमचे विद्यार्थी परीक्षा देऊन मोकळे होतील. त्यांच्यासाठी भविष्यातील वाणिज्य शाखेतील उद्योजकीय संधी काय असू शकतात, यांचा ऊहापोह गुहागरच्या सुप्रसिद्ध कर सल्लागार ॲड. सुशील अवेरे यांच्याशी बोलून आजच्या सदरात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना जर स्वयंरोजगारधिष्ठित करियर करायचे असेल तर ते सल्ला सेवाक्षेत्रात स्वतःचे करियर विकसित करू शकतात; पण त्यासाठी सुरवातीपासून निश्चित ध्येय ठरवून युवावर्गाला मार्गक्रमण करावे लागेल.

नोकरदार, उद्योजक या सर्वांना आपल्या आर्थिक कारभाराच्या नोंदी ठेवून त्यांचे लेखापालन व लेखाकर्म करण्यासाठी कुशल सेवा पुरवठादाराची, तज्ञ सल्लागारांची आवश्यकता असतेच असते. खरेतरं, प्रत्येक व्यवसायाचा आत्मा म्हणजेच योग्य पद्धतीने केले गेलेले हिशोब लेखन व त्या लेखांचे केलेले जतन होय. सेवाक्षेत्र, ट्रेंडिंग, उत्पादन, कारखान्यांचे आर्थिक व्यवहार किंवा आयात-निर्यात अशा सर्वच क्षेत्रात हिशोब लेखनाला अनन्यसाधारण महत्व असते. पूर्वीच्या काळी असे हिशोब मुनीम किंवा पगारी लेखापाल यांच्याद्वारे हाती लिहिले जात असत; पण आता मात्र अनेक सॉफ्टवेअरच्या मदतीने असे हिशोब मांडता येतात व त्यामधून रिपोर्टही त्वरित मिळतात. जसे की, टॅली हे सॉफ्टवेअर; मात्र कितीही सॉफ्टवेअर बाजारात आली असली तरी हिशोब लेखन व लेखा जतन करण्यासाठी निर्धारित जी काही मार्गदर्शक तत्त्वे असतात त्यांचा अभ्यास करून सल्ला, उपाय देणाऱ्या निष्णात सल्लागाराची गरज उद्योजकांना भासत असते. हेच हेरून वाणिज्य क्षेत्रामध्ये विशेषत: अकाउंट विषय घेणाऱ्या विद्यार्थीवर्गाने हे सर्व करियर ऑप्शन जाणून घेऊन वाणिज्य शाखेतून पदवी मिळवल्यानंतर हिशोब लेखन, सहकारी संस्थाचे ऑडिट, धर्मादाय संस्थांचे ऑडिट किंवा करविषयक स्पेशल विषय घेऊन वकिलीचा अभ्यास करून कर सल्लागार म्हणून काम करता येऊ शकते अथवा सनदी लेखापाल म्हणजेच CA ची परीक्षा देऊन सनदी लेखापाल होता येऊ शकते, हे ध्यानात ठेवून आपल्या करिअरचे नियोजन करणे हितावह ठरू शकते.

कर सल्लागार म्हणून GST व Income Tax, कायद्यामधील कायद्यातील तरतुदी, गुंतवणुका, कायदेशीर वजावट घेण्याचे मार्ग, व्यवहार करताना किंवा व्यापार करताना घ्यावयाची काळजी तसेच सबंधित विभागाकडून आलेल्या नोटीस यांना उत्तर देणे अथवा व्यापाऱ्याच्यांवतीने त्याची पूर्तता करणे अशा प्रकाराची कामे फ्रीलांसर बेसिसवरसुद्धा करता येऊ शकतात. कर सल्लगार हे प्रत्यक्ष व्यापाऱ्याचे दैनंदिन हिशोब लेखन अथवा ऑडिटचे काम करत नसून ते केवळ कायद्यातील तरतुदी आपल्या अशिलाला, क्लाएंटला समजावून सांगत असतात. "prevention is better than cure" म्हणजेच "उपचारापेक्षा प्रतिबंध चांगला" हे ज्या व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना कळते ते सर्वजण कर सल्लागारांना योग्य ती फी देण्यास कधीच टाळाटाळ करत नाहीत. यामुळे कर सल्लागार हा शाश्वत व्यवसाय ठरतो. ॲड. सुशील अवेरे हे प्रथितयश कर सल्लागार असून, त्यांच्याशी झालेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले, चिपळूण वकील संघटना अध्यक्ष नितीन सावंत व कोल्हापूरचे लोकप्रिय प्रतिष्ठित CA उमेश भोसले यांच्या मार्गदर्शनामुळे व प्रोत्साहनामुळे ते ग्रामीण भागातील असूनही वकील होऊन कर सल्लागार या व्यवसाय क्षेत्रात येऊन स्थिरावू शकलो. अवेरेंच्या निरीक्षणानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अनेक सहकारी व धर्मादाय संस्था कार्यरत आहेत; मात्र त्यांचे ऑडिट करण्यासाठी पुरेसे तज्ञ ऑडिटर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या मते, वाणिज्य शाखेतील पदवीनंतर विद्यार्थ्यांनी G.D.C& A केल्यास व सनदी लेखापाल यांच्याकडील किमान पाच वर्षाचा अनुभव घेतला असल्यास त्यांना सहकारी व धर्मादाय संस्था यांचे ऑडिट पॅनेलवर निवडून येऊन सहकारी व धर्मादाय संस्थांचे शासनमान्य ऑडिटर म्हणून सुद्धा काम करता येऊ शकते. किंवा त्या क्षेत्रात सल्ला सेवेचा स्वयंरोजगार करता येऊ शकतो.

आवश्यक तो अनुभव व अटींची पूर्तता असल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदाअनुसार प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून अथवा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून देखील काम पाहता येते तसेच उत्कृष्ट कर सल्लागार म्हणूनही काम पाहता येते. वाणिज्य शाखेतून पदवी घेऊन हिशोब लेखनिक म्हणून चांगल्या प्रकारचा पगार मिळतो हे जरी खरे असले तरी आता मात्र ग्रामीण भागातील युवावर्ग एकाच ठिकाणी नोकरी न करता हिशोब लेखन हा व्यवसाय म्हणून करणे पसंत करत आहेत. अवेरेंच्या म्हणण्यानुसार, गुहागरसारख्या तालुक्यातील ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांचे, उद्योजकांचे त्यांच्या जागेवर जाऊन हिशोब लेखन करून देणे हा सुद्धा मोठा व्यवसाय होऊ शकतो व त्यामधूनही अनेक वाणिज्य पदवीधर चांगले उत्पन्न मिळवू शकतील. त्यांनी पुढे सांगितले, कायद्यात येणारे सातत्याने नवीन बदल याचा विचार करता प्रत्येक व्यावसायिकाला योग्य कर सल्लागाराची भविष्यात नितांत गरज भासणार आहे; मात्र अशावेळी नव कर सल्लागार व्यावसायिकांनी उद्योजकता व करप्रणाली या विषयात जास्तीत जास्त अभ्यास करून उद्योजकांना आधार वाटेल, असा सल्ला व सेवा देणे गरजेचे आहे. कोणतीही व्यक्ती परिपूर्ण केव्हाच असू शकत नाही; पण आपल्या पक्षकाराला, अशिलाला जास्तीत जास्त सोप्या पद्धतीने त्यांच्या भाषेत कायदा समजावून सांगण्याची गरज असते. त्यामुळे कायद्याची पदवी घेणाऱ्या युवा सल्लागारांना तर या क्षेत्रात मोठे यश संपादन करता येऊ शकते.

सुशील अवेरे यांच्या मते, रत्नागिरी जिल्ह्यात कर सल्लागार हे नोकरदार व्यक्ती, व्यापारी, उद्योजक यांचे आधार देणारे प्रोफेशनल प्रॅक्टिशनर्स आहेत. असे नामवंत कर सल्लगार रत्नागिरी कर सल्लागार असोसिएशनमध्ये कार्यरत असून, या असोसिएशनमार्फत नेहमीच कर सल्लागारांना प्रेरणा, प्रोत्साहन व मार्गदर्शन मिळत असते तसेच त्यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शनपर कार्यशाळा जिल्हास्तरावर आयोजित केल्या जातात व नव कर सल्लागारांना अमेंडमेंड, करप्रणाली, लेखा कर्म याविषयी अद्ययावत ज्ञान अवगत करून दिले जाते.

सुशील अवेरे हे उच्च विद्याविभूषित असून, कर सल्लागार या व्यवसायात त्यांनी गुहागर तालुक्यात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले असून ते सामाजिक उद्योजकतेमध्ये अग्रेसर आहेत. त्यांना नवतरुणांनी या सल्ला सेवा व्यवसायात यावे असे मनापासून वाटते. आता त्यांच्याकडे उद्योजक, स्टार्टअप कायदा समजावून देणारा आधारमित्र म्हणून पाहतात.

ठळक व महत्वाचे

१. कर सल्लागार व्यवसायाचे, आस्थापनांचे हिशेब व्यवस्थापन, कायदेशीर मार्गदर्शन करत असल्याने उद्योजकांना त्यांचा मोठा आधार वाटू शकतो.

२. कर सल्लागार पुढे जाऊन गुंतवणूक सल्लागार, आर्थिक व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस स्वतः किंवा असोसिएटबरोबर सुरू करू शकतात.

३. पैसा व प्रतिष्ठा देणारे क्षेत्र असल्याने शाश्वत करियर ठरू शकते.

४. ग्रामीण भागातील युवावर्ग योग्य मार्गदर्शन लाभल्यास आपली शेती, बागायती सांभाळून फ्रीलान्स पद्धतीने किंवा डोअर स्टेप सर्व्हिस पद्धतीने स्वयंरोजगाराची कास धरून आत्मनिर्भर होऊ शकतात.

(लेखक उद्योग प्रेरणा प्रशिक्षक आहेत.)

