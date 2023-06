११ ( टुडे पान ३ साठी)

प्रसाद जोग

शिक्षण ही एक आयुष्यभर चालणारी निरंतर प्रक्रिया आहे. शिक्षण आपल्याला पुरेसा आत्मविश्वास आणि अनुभव मिळवून देऊ शकते. अनुभव समृद्धता किंवा अनुभूती यामुळे व्यक्तिमत्व विकसित होते. औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण या दोन्हींचा माणसाच्या जडणघडणीत मोठा वाटा असतो. शिक्षण माणसाला जगण्याची नवी दृष्टी किंवा विचार देऊ शकते. शिक्षणामुळे ज्ञात नसलेल्या गोष्टी ज्ञात होतात. स्थानिक इतिहास, भूगोल समजून घ्यायला मदत होते. वेगवेगळ्या संस्कृती, परंपरा, भाषा यांची ओळख होते. जगण्याकडे बघण्याचा व्यापक व सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होते. फिरे तो शिके असे म्हटले जाते आणि ते खरेही आहे.

- प्रसाद जोग, चिपळूण

शैक्षणिक पर्यटन

आपण सारेच जाणतो त्याप्रमाणे जीवन हा एक प्रवास आहे आणि त्यात शिक्षण, अनुभव हे महत्वाची भूमिका बजावतात. नवनवीन गोष्टी शिकण्यासाठी प्रवास आणि पर्यटन हे सर्वोत्तम साधन आहे आणि या सर्व घटकांचा आपण बारकाईने विचार केला तर आपल्याही लक्षात येईल की, आपल्याकडे पर्यटक म्हणून येणारे फक्त मजामस्ती करायला येत नाहीत तर खरा कोकण अनुभवायला किंवा कोकणातलं समाजजीवन, कोकणची भूमी, कोकणी खाद्यसंस्कृती, येथील चालीरिती व जैवविविधता यांची अनुभूती घ्यायला आणि कोकणचे कोकणपण अनुभवायला किंवा नवे काहीतरी पर्यटनाच्या माध्यमातून शिकायला येत असतात.

कोकणात पर्यटनाच्या माध्यमातून वेगवेगळे प्रयोग करता येणं शक्य आहे. कोकणात विविध प्रकारचे (Tourism Patterns) पर्यटन प्रकार येत्या काळात नावारूपाला येऊ शकतात. त्यात इकोटुरिझम, कल्चरल टुरिझम, मेडिकल टुरिझम, रिलिजियस टुरिझम, बिजनेस टुरिझम, स्पोर्ट्स टुरिझम, एडवेन्चर्स टुरिझम, वाईल्डलाईफ टुरिझम, नेचर टुरिझम, हिस्टॉरिकल टुरिझम, कॅम्पिंग आणि वन डे एक्स्पिरियन्सियल टुरिझम, बीच टुरिझम, रूरल टुरिझम असे पर्यटन प्रकार वर्गीकृत करता येऊ शकतात. या सर्व प्रकारांचा अंतर्भाव कमी-अधिक प्रमाणात करून कोकणातील सुशिक्षित, उच्च शिक्षित, उच्च विद्याविभुषित, गृहिणी, निवृत्त आर्मी ऑफिसर, शिक्षक, बेरोजगार यांना सुरू करता येऊ शकणारा एक नवउद्योग म्हणजे एज्युकेशनल टुरिझम.

एज्युकेशनल टुरिझम हे भविष्यात मोठी मागणी असणारे व चांगली आर्थिक उलाढाल होऊ शकणारे क्षेत्र आहे. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत नवीन गोष्टी शिकून जगण्यातला नवा आनंद शोधू पाहणारे सगळे जण या पर्यटन प्रकारासाठी ग्राहक असू शकतात. या पर्यटन प्रकारातून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते.

शैक्षणिक पर्यटन विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून या उद्योगात येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षण आणि पर्यटन या दोन्ही गोष्टींमध्ये सारखाच उत्साह असेल तर त्यांना हा उद्योग कमी भांडवलात वाढीस नेणे सहज शक्य आहे. या व्यवसायासाठी मोठी भांडवल गुंतवणूक आवश्यक नसून या व्यवसायात येण्यासाठी स्वतःच्या अंगी असलेल्या क्षमता व कौशल्य यांचं संचित पुरेसे ठरू शकते. शैक्षणिक संस्था, बचत गट, ग्रामसंस्था, शेतकरी, वारकरी मंडळे, शाळेचे मुख्याध्यापक, कॉलेजचे प्राचार्य, हॉस्टेलचे रेक्टर्स, क्लासचे संचालक, सीनियर सिटिझन क्लब व अन्य मंडळे यांच्याशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करून त्यांना त्यांच्या गरजानुरूप शैक्षणिक सहलींचे महत्व समजावून सांगून रास्त दराचे प्रस्ताव सादर करणे व एकल व्यक्तीपासून सामायिक अभिरूची असणाऱ्या किंवा प्रामुख्याने एकच उद्देश घेऊन अभ्यासासाठी परिवहन किंवा प्रवास करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना, विद्यार्थ्यांना या कन्सेप्ट ड्रीव्हन टुरिझममध्ये नोंदणीकृत करून घेणे या उद्योगात अपेक्षित आहे.

शैक्षणिक पर्यटन अर्थात् एज्युकेशनल टुरिझम हे पर्यटनाचा एक प्रकार म्हणून आपले स्थानिक उद्योजक जर कमी गुंतवणुकीत सुरू करणार असतील तर त्यांनी आपल्या स्वतःच्या संकल्पना कागदावर लिहून काढून त्यांच्या मते शिक्षण म्हणजे काय? पर्यटन म्हणजे काय? त्यांची संभाव्य टेरेटरी कोणती? त्यांना कोणता क्लायंट बेस हा लीड करायला जमू शकतो, या साऱ्या गोष्टी, संज्ञा परिभाषित करता यायलाच हव्यात. कारण, वरकरणी सोपासा वाटणारा हा उद्योग सुरू करण्याच्या आधी या क्षेत्रात येणाऱ्या नवउद्योजकांनी शिक्षण म्हणजे नक्की काय हे समजून घेतले पाहिजे किंवा शिक्षणाचे मानवी जीवन व मानवी आरोग्याशी असलेले परस्पर सहसंबंध पर्यटनाच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या ग्राहकांना समजावून देता येऊ शकतील का, याचीही पूर्वतयारी करणे एक पर्यटन आयोजक म्हणून अत्यंत महत्वाचे आहे. पर्यटन हे शैक्षणिक अनुभूती घेण्याचे किंवा शिक्षणाचे एक महत्वाचे साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते, या सिद्धांतावर विश्वास असणारेच या उद्योगात पुढे येऊन नवनवीन मानवीय पर्यटनाच्या गरजा शोधून काढू शकतील व यात प्रगती करू शकतील.

ज्ञानप्राप्तीसाठी, स्वतःचे वेगळे असे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी, कृती किंवा उपाययोजनेसाठी, सहजीवनासाठी अध्ययन किंवा शिक्षण घेतले जाते. To Know ,To Live, To do, To be असे एज्युकेशनचे महत्वाचे चार जगतमान्य स्तंभ आहेत. टू नो, टू लिव्ह, टू डू, टू बी या चार स्तंभांचा विचार करूनच या क्षेत्रात नव्याने उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्यांनी आपल्या पर्यटन व्यवसायाची रूपरेषा आखली पाहिजे. जीवन अनुभव संपन्न करण्यासाठी पर्यटन हे महत्वाचे साधन आहे. याचा प्रचार प्रसार करून प्रत्येकाला अनुकूल ठरेल व प्रत्येकाचे जीवन समृद्ध व अनुभव संपन्न करू शकेल अशी personalised व्यक्तिगत पॅकेज एज्युकेशनल टुरिझमअंतर्गत कोकणात विकसित करता येतील.

ठोंबा पद्धतीने नाचणीची शेती कशी केली जाते? आगोट भरणी म्हणजे काय? माडाच्या झाडांवर कसे चढले जाते? चढणीचे मासे कसे पकडले जातात? रापण म्हणजे काय? वनौषधी कोणत्या असतात? मृदा परीक्षण फिरता फिरता कसे केले जाऊ शकते? विहिरीचे पाणी रहाटाच्या साहाय्याने कसे शेंदले जाते? पेरणी, लावणी, कापणी, कवळ तोडणी कशी केली जाते? पक्षी निरीक्षण कसे करायचे? जंगलामध्ये वारूळाचे संकेत काय दर्शवतात, हेही अभ्यासाचे विषय होऊ शकतात. याशिवाय गडकिल्ले, जलदुर्ग, पांडवकालीन गुंफा, मंदिर यांचाही अभ्यास होऊ शकतो तसेच पातोळे कसे बनवतात, खांडवी कशी बनवली जाते यांचाही अभ्यास गृहिणी एखाद्या होम स्टेमध्ये करू शकतात. कौशल्य, क्षमताधारणा विकसित होतील, अनुभव संपन्न होतील असे विविध घटक कृषी अभ्यासदौरे, शैक्षणिक सहली, क्षेत्रभेट, आस्थापना भेट, सांस्कृतिक अभ्यासदौरे, बचतगटांचे बाजारपेठ सर्व्हेक्षण दौरे, इंडस्ट्रियल व्हिजिटस् असे विविध एज्युकेशनल टुरिझमचे प्रोडक्ट डिझायनिंग केले जाऊ शकतात.

*ठळक व महत्वाचे

पर्यटकांना विविध माहिती, स्थानिक परिभाषेत किंवा बोलीभाषेत बोलले जाणारे शब्द अवगत करून देणे. पर्यटक विद्यार्थ्यांना पर्यावरण रक्षणाचे महत्व समजावून सांगणे. एज्युकेशनल टुरिझममधून विद्यार्थीमित्रांना विविध उपजीविकेची साधने काय असू शकतात याची माहिती देणे. स्थानिक पातळीवर टुरिस्ट गाईड्स तयार करून त्यांना या मॉडेलमध्ये सामावून घेणे.

(लेखक उद्योगप्रेरणा प्रशिक्षक आहेत)