विद्या पूरवणीसाठी

महाविद्यालयाच्यावतीने पुरस्कार स्विकारताना प्राचार्य डॉ. नरेंद्रकुमार सोनी.

वेळणेश्वर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरू

गुहागर तालुक्यातील वेळणेश्वर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात चालू शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ ची अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आठवड्यातील सोमवार ते रविवार या कालावधीत सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत ही प्रवेश प्रक्रिया चालू राहील. त्या प्रमाणे औद्योगिक व्यवसायातील आवश्यकता व विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन महाविद्यालयात या शैक्षणिक वर्षापासून कॉम्प्युटर, इलेक्ट्रॉनिक्स अॅण्ड कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग या दोन नवीन पदवी शाखाही सुरू करण्यात आले आहेत.

- मयुरेश पाटणकर, गुहागर

इलेक्ट्रॉनिक्स अॅण्ड कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग या शाखेच्या अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग तसेच कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग या दोन्ही अभ्यासक्रमांचा एकत्रित अभ्यास करता येईल. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना अद्यावत तंत्रज्ञानाचा जसे ५G, ६G तंत्रज्ञान, चिप डिझाईन, रोबोटिक्स, आय.ओ.टी यांचा अभ्यास होईल. त्याचबरोबर कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे मशिन्स लर्निग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डाटा सायन्स यांचाही अभ्यास होईल. तसेच कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग या अभ्यासक्रमामध्ये डाटा सायन्स, वेब डिझायनिंग, सायबर सिक्युरिटी, मशिन लर्निंग तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांचा अभ्यास करता येईल. या दोन्ही शाखांमधून अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना टेस्टिंग इंजिनिअर, सॉफ्टवेअर डेव्हेलपर, सिस्टिम अॅनालिस्ट, सिस्टिम कंट्रोल इंजिनिअर, टेलिकम्युनिकेशन इंजिनियर, एम्बडेड सिस्टिम डिझायनर अशा नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे या महाविद्यालयात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या वरील दोन शाखांसोबत मेकॅनिकल अभियांत्रिकी, सिव्हिल अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी, इन्स्ट्रुमेटेंशन अभियांत्रिकी या शाखाही उपलब्ध आहेत. तरी विद्यार्थ्यांनी या पदवी शाखांचा जास्तीतजास्त फायदा करून घ्या.

वैशिष्ट्ये ः

* कमी कालावधीत नॅक चे मानांकन मिळवणारे मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत म्हणजे महर्षी परशुराम अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वेळणेश्वर.

* विद्या प्रसारक मंडळाने कोविड परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या ''बेटी बचाओ बेटी पढाओ'' या मोहिमेला प्रतिसाद देत मुलींसाठी महाविद्यालयात ''कोकणकन्या शिष्यवृत्ती योजना'' २०२० पासून सुरू केली आणि विद्या प्रसारक मंडळाची शिष्यवृत्ती सुरू केली. या माध्यमातून १५० विद्यार्थ्यांना प्रथम आणि थेट द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले.

* विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्त उद्योगाभिमुख शिक्षण देण्यावर महाविद्यालयाचा विशेष भर दिला आहे. याकरिता भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील प्रथितयश निवृत्त वैज्ञानिकांनी महाविद्यालयात येऊन नियमित केलेले आणि विविध कंपन्यातील प्रथितयश व्यवस्थापक यांनी केले मार्गदर्शन इत्यादी योजना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महाविद्यालय राबवत आहे. यामुळेच यावर्षी महाविद्यालयातील १०० टक्के विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळविण्यात यश मिळाले. यातील ४५ टक्के विद्यार्थ्यांकडे २ नोकरीच्या ऑफर आहेत.

* उच्च शिक्षणासाठी कोकणासारख्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील उल्लेखनीय कार्याची दखल घेऊन ३० जुन २०२३ रोजी झालेल्या Indian Achievers Awards २०२३ या समारंभात Best Industrial Interface College of The Year असा पुरस्कार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते, अभिनेते गुलशन ग्रोव्हर, गायक कुमार सानू यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे पार पडलेल्या एका शानदार सोहळ्यात प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार महाविद्यालयाच्यावतीने प्राचार्य डॉ. नरेंद्रकुमार सोनी यांनी स्विकारला.