सह्याद्रीचे ज्ञानतपस्वी

लोकनेते शरद पवारांचा दादांशी स्नेह होता. निकम व पवार घराणे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख घराण्यांमध्ये ओळखले जाते. जानेवारी महिना सह्याद्री शिक्षणसंस्थेच्या परिवारासाठी निकमसाहेबांचे स्मरण करून त्यांचे शैक्षणिक, सहकार, सांस्कृतिक, राजकीय क्षेत्रातील कार्य पुढे घेऊन जाण्याची प्रेरणा घेण्याचा महिना. शिक्षणप्रेमींसाठी जानेवारी म्हणजे एक आनंदोत्सव आहे. अनंत अडचणी व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून ''ज्योत ज्ञानाची दौलत राष्ट्राची'' हे ब्रीदवाक्य निश्चित करून १९५७ ला सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे रोपटे त्यांनी लावले त्याचा आज वटवृक्ष झाला आहे. शिक्षण, सहकार, राजकारण या क्षेत्रात काम करत असतानाच समाजकारणात त्यांनी एक वेगळा ठसा जिल्ह्यात उमटवला होता. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांचे राहणीमान उंचवायचे असेल तर शिक्षण अत्यंत महत्वाचे असून, त्याशिवाय समाज परिवर्तन होणार नाही ही नस त्यांनी ओळखली होती आणि म्हणूनच सह्याद्रीसाठी त्यांनी आपले आयुष्य समर्पित केले.

कोकणात सरकार चळवळीचा पाया रचून सहकार चळवळ वृद्धिंगत करण्याचे काम दादांनी केले. त्यांच्या या कामामुळे कोकणातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. सहकाराच्या माध्यमातून कुक्कुटपालन, फळबाग व्यवसाय इत्यादींची निर्मिती करून युवकांच्या हाती काम देण्याचे व छोटे छोटे उद्योजक निर्माण करण्याचे काम त्यांनी प्रकर्षाने केले. राजकारणात विविध पदे भूषवताना नेहमीच सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना त्यांनी प्राधान्य दिले. जिल्हा परिषद विविध समित्यांपासून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, राज्य शिखर बँकेचे अध्यक्ष ते लोकसभा सदस्य पदाचा प्रवास त्यांनी जनमानसांच्या कल्याणासाठी केला. कोकणच्या विकासाला गती देण्यासाठी कृषी, सहकार व फलोद्यान इत्यादी प्रश्नांकडे त्यांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन विविध योजना कोकणात आणून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम केले. रस्ते, पाणी व आरोग्य या बाबींकडे लक्ष देतानाच गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ दादांनी उभी केली व वाचनसंस्कृती खेडेगावात रूजवण्याचे मौलिक काम केले. मानव वाचनानेच सत्वशील, समृद्ध व स्वावलंबी बनतो, याची जाण असलेल्या दादांनी समाजाचा विकास मानवाच्या शुद्ध विचारांनीच होणे शक्य आहे, हे त्या काळीच ओळखले होते. त्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक कार्यात पत्नी स्वर्गीय अनुराधाताई निकम यांची नेहमीच सोबत मिळाली.

साधी राहणी; पण उच्च विचारसरणी हे जपणाऱ्या स्वामी विवेकानंदांचे विचार आयुष्यभर त्यांनी आपल्या आचरणात आणले व एक शिक्षणसंस्थेचा संस्थापक कसा असावा, याचा आदर्श ठेवला. संस्थेवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या सुखदुःखात ते नेहमीच समरस होत. सह्याद्रीच्या कुटुंबावर प्रेम करताना नेहमीच त्यांचे आपल्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष झाले; मात्र या सर्वांचे रडगाणे गात न बसता त्यांच्या धर्मपत्नी स्व. अनुराधाताई निकम यांनी नोकरीसह कुटुंब सांभाळून त्यांना मोलाची साथ दिली. त्यांच्या पश्चात संस्थेचे कार्याध्यक्ष व चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदार संघाचे लोकप्रिय आमदार शेखर निकम व उद्योजक प्रशांत निकम हे त्यांच्याच संस्काराच्या शिदोरीवर सर्वसामान्यांना बरोबर घेऊन संस्थेचे कार्य अत्यंत सचोटीने पुढे नेहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज हजारो विद्यार्थी आणि शेकडो शिक्षक असलेल्या सह्याद्री शिक्षणसंस्थेमध्ये चाललेला अध्ययन-अध्यापनाचा ज्ञानयज्ञ म्हणजे निकमसाहेबांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीचा ज्ञानयज्ञ होय. इंग्रजी भाषेत Good teacher teaches from heart not from book, असे स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे. दृढ विश्वास हाच महान कार्याचा जनक आहे. या दृढ विश्वासावर ठाम राहून साहेबांनी अखेरपर्यंत काम केले, नव्हे संस्थेचा २४ जानेवारी २००८ ला सुवर्ण महोत्सव अतिशय डामडौलाने सुरू असताना आपला अखेरचा श्वासही संस्थेच्या प्रांगणात घेतला. म्हणूनच म्हणावे वाटते,

स्मृतीत तुमच्या मिळते स्फूर्ती

गाते कोकण तुमची कीर्ती

भावफुले ही तुम्हांस अर्पण

स्मृतीस तुमच्या शतशः वंदन !!

असे हे सह्याद्रीचे ज्ञानतपस्वी व ऋषितुल्य गोविंदराव निकम यांच्या पवित्र स्मृतीस त्रिवार अभिवादन !