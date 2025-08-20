लांजा - चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर होऊ दे
लांजा, ता. २० ः गणेशोत्सव तोंडावर आला असताना गणेशोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी गावी येत असतात. प्रवाशांना बसस्थानकांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक असल्यामुळे चाकरमानी मंडळींचा प्रवास सुरळीत आणि सुखकर होण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिवसेना उबाठाचे जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम यांनी विभाग नियंत्रक रत्नागिरी यांना निवेदन दिले.
लांजा येथील बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाचे काम अर्धवट आहे. त्यासाठीचे साहित्य परिसरात पडलेले असल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे तसेच तिथे प्रवाशांना उभे राहण्यासाठी जागेची कमतरताही भासू शकते. मोठ्या संख्येने असलेल्या प्रवाशांना बसस्थानकामध्ये उभे राहण्यासाठी व ज्येष्ठ प्रवासी, महिला प्रवासी यांना काही वेळ थांबावे लागल्यास त्यांना बसण्यासाठी पूर्वीची आसनव्यवस्था अपुरी ठरणार आहे. तसेच स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, सफाई याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. साखरपा येथील बसस्थानकाचे काम सुरू असल्यामुळे तेथील नियंत्रण कक्षाची व्यवस्था तात्पुरत्या शेडमध्ये केलेली आहे; मात्र ती शेड पत्र्याची असल्यामुळे त्या ठिकाणी विजेची उच्च दाबाची उपकरणे व थ्रीफेज विजेच्या तारांची जोडणी धोकादायक ठरू शकते. त्या शेडमध्ये शॉर्टसर्किट होण्याचे किरकोळ प्रकारही घडले आहेत. याबाबत देवरूख आगार व्यवस्थापकांना माहिती देण्यात आली आहे. गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या चाकरमान्यांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी उबाठातर्फे केली आहे.
